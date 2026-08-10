«Решим»: Путин откликнулся на мечту Славы Казекина из Бурятии стать суворовцем

Президент России Владимир Путин пообещал помочь восьмикласснику из Бурятии Вячеславу Казекину с поступлением в Иркутское суворовское военное училище. Разговор произошёл во время посещения главой государства выставки, посвящённой развитию городов Дальнего Востока.

Школьник обратился к президенту с просьбой помочь ему исполнить мечту и поступить в военное училище. Ответ Путина оказался коротким: «Решим».

Путин пообещал помочь школьнику из Бурятии поступить в Суворовское училище. Видео © Пресс-служба Кремля

С Вячеславом Казекиным президент уже встречался на прошлой неделе в Красноярске, где проходил финал всероссийского конкурса «Большая перемена». Тогда восьмиклассник из Улан-Удэ рассказал Путину о Бурятии и лично пригласил его приехать в республику.

«Было бы чудом, если бы вы тоже приехали к нам в республику», — обратился тогда школьник к президенту. Путин ответил, что подумает над приглашением.

Казекин также рассказывал главе государства, что восемь лет занимается дзюдо и недавно решил попробовать себя в самбо. В разговоре он спросил Путина, что тот считает настоящей победой. Президент ответил, что самой большой победой является преодоление самого себя.

Теперь новая встреча получила продолжение уже в истории с поступлением школьника в Иркутское суворовское военное училище.