Путин на встрече с урбанистами в Улан-Удэ рассказал, о чём мечтает

В ходе визита в Бурятию Владимир Путин обсудил с экспертами по урбанистике вопросы развития дальневосточных городов. Президент подчеркнул, что качественная архитектура — это важный стимул для благополучия граждан и прогресса всей страны. В свою очередь, участники встречи выразили надежду на повышение роли архитекторов в градостроительстве и высказались за масштабную модернизацию российских населенных пунктов.

«Наши с вами планы и мечты совпадают полностью. Мне бы тоже очень хотелось, чтобы наша с вами эпоха была отмечена не какими-то серыми, маловыразительными архитектурными, может быть, и дешёвыми, может быть, и нужными, но маловыразительными произведениями», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул важность создания архитектурной среды, которая сочетала бы в себе эстетическую привлекательность и высокую функциональность. По мнению главы государства, комфортные условия для жизни и самореализации граждан являются ключевым драйвером развития страны. Президент выразил надежду, что результаты современной градостроительной политики станут предметом гордости и благодарности со стороны будущих поколений.

Напомним, Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведёт выездное заседание профильной комиссии по развитию общественного транспорта. Президент также дистанционно примет участие в запуске Ермаковского горно-обогатительного комбината в Кижингинском районе Бурятии.