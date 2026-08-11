Президент России Владимир Путин встретился с молодыми учёными Новосибирской области во время рабочей поездки в регион. Визит главы государства посвящён в том числе вопросам научно-технологического развития страны.

Новосибирская область считается одним из крупнейших научных центров России. В самом Новосибирске концентрация научных кадров примерно в полтора раза превышает средний показатель по стране.

Именно здесь находится Сибирское отделение Российской академии наук — крупнейшее региональное отделение РАН на востоке страны. В Новосибирском Академгородке сосредоточены десятки исследовательских институтов и Новосибирский государственный университет.

Научная повестка стала одной из центральных тем нынешней поездки президента. Ранее сообщалось, что Путин также посетит научные объекты региона и проведёт заседание Совета при президенте по науке.

Особое место в программе занимает Сибирский кольцевой источник фотонов — СКИФ. Это научный комплекс класса «мегасайенс» с источником синхротронного излучения поколения 4+, построенный в наукограде Кольцово под Новосибирском. Идея его создания обсуждалась с участием Путина ещё во время его поездки в регион в 2018 году.

В последний раз президент посещал Новосибирск в 2018 году. Тогда одной из основных тем поездки также было развитие российской науки и проекта «Академгородок 2.0».