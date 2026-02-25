Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 14:47

Путин заявил, что учёные движутся к созданию «живого сердца»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Создание «живого сердца» пока остаётся делом будущего, однако появление тканей, сосудов и отдельных человеческих органов уже нельзя считать фантастикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что разработки в сфере медицины и биотехнологий имеют принципиальное значение для человечества и должны внедряться без лишних административных барьеров.

Россия в ретрофутуризме: 28 изображений нашей страны от ИИ, от которых дух захватывает!
Россия в ретрофутуризме: 28 изображений нашей страны от ИИ, от которых дух захватывает!

«Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», — отметил Путин, добавив: «Правда, до создания, скажем так, „живого сердца“ еще не добрались, но к этому двигаются».

Президент выразил надежду, что на пути таких проектов не возникнет бюрократических препятствий.

Самые странные музеи России, о которых вы не догадывались: от гармони-сапога до оленей тундры
Самые странные музеи России, о которых вы не догадывались: от гармони-сапога до оленей тундры

Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля и в этом году посвящён развитию биоэкономики и биотехнологий. Среди представленных направлений — медицинские разработки, генетические технологии и решения в сфере искусственного интеллекта, применяемые в создании новых материалов и биопродуктов.

Развенчиваем мифы, разбираем тренды и показываем, как работает мир — в разделе «Научпоп» на Life.ru.

Графолог против ИИ: кто лучше раскрыл тайну личности русских классиков по их почерку
Графолог против ИИ: кто лучше раскрыл тайну личности русских классиков по их почерку
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar