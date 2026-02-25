Путин заявил, что учёные движутся к созданию «живого сердца»

Создание «живого сердца» пока остаётся делом будущего, однако появление тканей, сосудов и отдельных человеческих органов уже нельзя считать фантастикой. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что разработки в сфере медицины и биотехнологий имеют принципиальное значение для человечества и должны внедряться без лишних административных барьеров.

«Это лекарственные препараты, даже ткани, сосуды и, что уже не является фантастикой, отдельные органы человека», — отметил Путин, добавив: «Правда, до создания, скажем так, „живого сердца“ еще не добрались, но к этому двигаются».

Президент выразил надежду, что на пути таких проектов не возникнет бюрократических препятствий.

Форум будущих технологий проходит в Москве 25–26 февраля и в этом году посвящён развитию биоэкономики и биотехнологий. Среди представленных направлений — медицинские разработки, генетические технологии и решения в сфере искусственного интеллекта, применяемые в создании новых материалов и биопродуктов.