Самые странные музеи России, о которых вы не догадывались: от гармони-сапога до оленей тундры Если надоели пляжное безделье или экскурсии по классическим экспозициям мегаполисов, самое время открыть для себя что-то новое. Life.ru предлагает подборку самых необычных музеев России. Там вам точно не будет скучно. 8 августа, 22:01 Нескучные музеи России: куда поехать за необычными впечатлениями. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Алексей Зотов

Козлы — не ругательство! В Твери им посвятили целый музей

У неофициального символа Твери есть собственный музей: в нём более 6,5 тысячи экспонатов из 40 стран мира. Здесь за «козла» отвечать не заставят. Зато покажут фигурки, чучела, статуэтки, открытки, посуду и т.д., изображающие козлов, из всевозможных материалов: дерева, керамики, ткани, стали, глины. И объяснят, что что «козлить» может не только мотоцикл, но и самолёт.

— Наша цель — изменить предвзятое отношение к животному. В Твери оно пользуется огромным уважением: в XIII веке здесь производили изделия из козлиных шкур, после особой выделки из них шились сапоги для самого царя. Поэтому для нужд производства почти все жители Твери занимались разведением коз, — рассказал Life.ru директор музея Владимир Лавренов.

Кроме того, в коллекции музея спортивный «козёл», различные «тематические» продукты и напитки — пиво, пряники, конфеты, молочная продукция. Ведётся также исследовательская работа в рамках научно-забавного направления — козловедения. Не удивляйтесь, если на входе у вас спросят фамилию: для Козловых, Козельских и иже с ними посещение бесплатное.

Адрес: Тверь, ул. Жигарева, д. 5

Музей козла в Твери. Фото © ТАСС / Алексей Зотов

Брошь Мэрилин Монро и окаменелости: самая большая коллекция бабочек в мире

Входит в Ассоциацию частных и народных музеев России. За 50 лет собрано свыше 3500 брошей и значков в виде бабочек, стрекоз — и ни одного дубля! В 2018 году коллекция была внесена в реестр рекордов России и Европы, как самая большая такого рода в мире. А ещё здесь картины, часы, шкатулки, вазы, монеты, статуэтки, марки, напёрстки и даже фрагменты окаменелостей с отпечатками бабочек.

— Бабочек я выискиваю повсюду. Здесь украшения моей бабушки, мамы, всех родственников. Совершенно уникальные броши, принадлежавшие королеве Англии, Мэрилин Монро, и десятки других — ручной работы, из всех уголков земного шара. Многие из них с натуральными камнями: рубином, изумрудом, сапфиром, — сообщил Лайф.ру основатель и владелец музея Игорь Скрипай. Более 50 процентов экскурсий там проводят на благотворительной основе.

Ещё одно любимое детище Скрипая — крупнейшая в мире коллекция монет и банкнот с изображением… конечно, всё тех же крылатых красавиц. Самая тяжёлая (1000 граммов) — монета Республики Куба, самая маленькая (0,5 грамма) — золотая монета Республики Палау. Настоящая драгоценность — одна из первых серебряных монет Римской империи — динарий, а на нём мотылёк.

Адрес: Рязанская обл., Касимов, пл. Соборная, д. 10А

Ложка размером 1 миллиметр и столовый прибор Фаберже: что скрывает музей во Владимире

Владимирский князь по прозвищу Красное Солнышко стал первым государем, повелевшим в X веке использовать во время трапезы ложку. Возраст частного собрания ложек перевалил за четверть века, и включает оно более 30 000 редких столовых приборов разных стран, эпох и народов, порой в единственном экземпляре. Гостям показывают около 3 тысяч экспонатов.

В их числе коронационные ложки династий Виндзоров и дома Романовых, оригинальная ложка Фаберже. И самая маленькая в мире — из серебра 925-й пробы размером всего 1 миллиметр. А вот ложки с «назначением»: с «полочкой» — чтобы усы у мужчин за едой оставались сухими, для заботы о фигуре — с отверстиями, для приёма касторки — с зажимом для носа. Ложка-копоушка — прототип ватной палочки, была в обиходе бабушек и дедушек, а популярную в Перу и Боливии ложку тупу женщины использовали заодно как заколку для шали. Кстати, раньше на Руси человек имел две ложки: повседневную и праздничную, «красную», с ней ходили в гости (отсюда выражение «со своей ложкой к чужому обеду»). Но теперь ложку с собой не берите — по легенде, царь Иван Грозный запретил.

Адрес: Владимир, ул. Октябрьская, д. 4

«Му Му» — не звук, а музей мусора: корабли из плат и скелеты из гвоздей ждут вас

В Калужской области не так давно открылся настоящий музей мусора, коротко — «Му Му». Его экспозиция рассказывает о вторичном использовании сырья и привлекает внимание к вопросу разумного потребления. Всего здесь представлено более 600 предметов, их авторы — художники из более чем 25 стран мира. Экспонаты выполнены из ненужных вещей — от маленьких гвоздиков до старых машин. Можно встретить мозаику из пластиковых трубочек, корабль из старой древесины и плат от электроники, динозавров из шин, скелеты фантастических зверей из гвоздей и проволоки.

Гости могут привозить с собой винные пробки, обрезки кожи, газеты, пластиковые крышки и старый трикотаж — этим предметам в музее мусора дадут вторую жизнь. «Му Му» также проводит мастер-классы и квесты. Например, тут покажут, как создать подставку под горячее при помощи 3D-ручки.

Адрес: Калужская область, Жуковский район, с. Истье, бизнес-парк «Грачи»

Погладить оленя и включить северное сияние: магия саамского подворья

Этническое подворье знакомит гостей с бытом саамов — коренного народа Арктики. В домашнем музее саамка Полина Харыбина расскажет поверья и легенды тундры. Если повезёт, здесь для вас могут включить на небе северное сияние. А в обязательной программе — разрешат гладить добрых северных оленей, пригласят в национальное жилище кувакс, угостят приготовленной на костре ухой из трески. Самое главное — музей учит доброму отношению к природе и всему живому в ней.

Адрес: Мурманская область, Кольский район, п. Лопарская, ул. Северное сияние, д. 15

Сырный футбол и алкоголь от коровы: самый вкусный музей Костромы

Самый главный аттракцион музея в «сырной столице России» — Костроме — можно пробовать сыры после экскурсий, детских интерактивных квестов, сырного футбола. Но дегустировать костромской сыр недостаточно — надо понять. И узнать, как он появился в России по второй половине XIX века, как связан с мировой историей сыроделия. Здесь экскурсоводы-сомелье покажут, как работает сыродельное оборудование, поведают сырные байки со всего мира. Также экспозиция расскажет о традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах. Между прочим, название «Сусанинский» связано отнюдь не с фамилией национального героя времен русско-польской войны.

Свободное посещение не предусмотрено, для экскурсий набираются группы по предварительному бронированию. При этом владельцам «сырных» фамилий вход бесплатный, а всем, на ком окажется что-то из одежды желтого цвета, — скидка на билет. А задумаете подоить музейную корову, ознакомьтесь сначала с предупреждением на табличке: если делать это под хиты Сергея Шнурова, бурёнка начнёт давать алкоголь. Попробуйте потом выговорить слово «тиросемиофилист» — так называется коллекционер этикеток от сыра.

Адрес: Кострома, ул. Чайковского, д. 19

Дырявый свитер банкира и философия жизни: музей, который штопает душу

Он действует только в тёплое время года, поэтому главное — не опоздать. Предметы одежды, быта и лоскутные одеяла, рассказывающие о бережливой и аккуратной жизни русских деревень, — более 1000 экспонатов.

— Раритеты собирались как у местных рыбаков и крестьян, так и через специализированные поиски, — отмечают в сервисе «Турслёт». Особый интерес представляют джемпер экс-директора Национального банка Швейцарии и кеды зарубежного аристократа — каждая заплатка на них имеет свою историю.

Философия показа — единство прорех и попыток их залатать. Это про нашу жизнь: медицину и природу, отношения людей, потери и открытия. По словам писателя Льва Рубинштейна, «музей — это художественная штопка нашей рвущейся в разных местах исторической памяти». В общем, дыра — это не всегда плохо, ведь через неё идёт луч света.



Адрес: Ярославская область, Мышкинский район, дер. Кирьяново

Музей дыр и заплат находится в Ярославской области. Фото © КУЛЬТУРА ЯРОСЛАВИИ

Гармонь-сапог и мини-инструмент с ладонь: где в России учат «играть» на необычном

В музее «Гармони деда Филимона» можно увидеть инструменты, которые в начале XIX века изготовили тульские умельцы — братья Шкунаевы — в домашней мастерской. Здесь более 150 гармоней со всей России: саратовские, орловские, елецкие, вологодские, нижегородские. На некоторых дадут поиграть.



— Мы показываем самую длинную гармошку, самую маленькую, величиной с ладошку, самую звонкую и самую резную, — рассказывает экскурсовод, преподаватель Тульского колледжа искусств имени Даргомыжского Николай Кузьмищев. А настоящая гордость музея — гармонь-сапог. Не умеете играть на сапоге? Здесь научат!

Адрес: Тула, ул. Менделеевская, д. 9

Древний «кухонный комбайн»: как русские изобретали гаджеты 150 лет назад

Образцы народной находчивости 150-летней давности связаны с русским деревенским небогатым бытом. Приспособления для народных промыслов, домоводства, огородничества и охоты хранят знания предков, как сделать «проще и удобнее».

Артефакты музея хитрости и смекалки — это старинные прототипы соковыжималки, кухонного комбайна, стиральной машины и другой техники. Как пользоваться бутылкой-рулеткой, чайником с пятью носиками? Разгадать все загадки экспонатов и их предназначение удаётся порой лишь с помощью гида.

Адрес: Переславль-Залесский, ул. Советская, 14Б

Зонтик счастья и билеты на удачу: где в Новосибирске заряжаются позитивом

Экскурсия — настоящий сеанс счастьетерапии! Музей основан семьёй музыкантов, он начинался с подарков, полученных на гастрольных концертах. Экспонаты — фигурки ангелочков, талисманы и амулеты, музыкальные инструменты, крупнейшая коллекция «счастливых» билетиков», пятаки на удачу, волшебный зонтик счастья, обрядовые куклы, магнитики, цитаты, народные приметы, варианты слова «счастье» в разных языках. Рецептами семейного счастья тоже делятся тут. Не упустите своего.

Адрес: Новосибирск, ул. Щетинкина, 62

