«А детки есть у вас?» Путин поставил задачу молодому учёному заняться семейным вопросом

Российский президент на встрече с участниками V Конгресса молодых учёных поставил задачу преподавателю и аспиранту МАИ Кириллу Шелкову заняться семейным вопросом. Видео публикует пресс-служба Кремля.

Путин поставил задачу молодому учёному заняться семейным вопросом. Видео © Kremlin.ru

Учёный поблагодарил Путина за наличие стипендии президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов Московского авиационного института. По его словам, стипендия позволила Шелкову сосредоточиться над исследовательской работой и полноценно заниматься педагогической работой.

Глава государства, выслушав слова благодарности поинтересовался, есть ли у того дети. На что учёный ответил отрицательно.

«Займитесь и этим вопросом», — отметил Путин. Шелков в ответ отметил, что теперь такая возможность появилась.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что при защите технологического суверенитета России необходимо соблюдать «золотую середину», чтобы исключить радикальные запреты на все иностранные разработки. По его словам, такая политика будет способствовать созданию конкурентоспособных российских разработок.