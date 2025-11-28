Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 ноября, 18:38

Путин призвал соблюдать «золотую середину» при защите технологического суверенитета

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

При защите технологического суверенитета России необходимо соблюдать «золотую середину», чтобы исключить радикальные запреты на все иностранные разработки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учёными в Кремле, отвечая на вопрос аспиранта Томского политехнического университета.

«Вы сказали, что есть конкуренция. И одновременно отметили, что нам очень важно обеспечить технологический суверенитет. Это вещи, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Если мы говорим о сохранении технологического суверенитета, то приходит самая простая в голову мысль «всё иностранное запретить», — сказал участник собрания.

Глава государства отметил, что простой запрет всех иностранных технологических решений может привести к снижению качества и росту стоимости отечественной продукции. Поэтому важно придерживаться «золотой середины», которая позволит сочетать защиту национальных интересов с поддержанием здоровой конкуренции. По его словам, такая политика будет способствовать созданию конкурентоспособных российских разработок.

Путин: Россия совершила революцию в сфере беспилотников
Путин: Россия совершила революцию в сфере беспилотников

Напомним, что в Кремле завершилась традиционная встреча Владимира Путина с участниками Конгресса молодых учёных. Глава государства отметил, что наука, подобно искусству и спорту, должна объединять людей и оставаться вне политических рамок. Ранее он также вспомнил свои студенческие годы, по словам Путина, он получал повышенную стипендию в размере 40 рублей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar