Путин призвал соблюдать «золотую середину» при защите технологического суверенитета

При защите технологического суверенитета России необходимо соблюдать «золотую середину», чтобы исключить радикальные запреты на все иностранные разработки. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с молодыми учёными в Кремле, отвечая на вопрос аспиранта Томского политехнического университета.

«Вы сказали, что есть конкуренция. И одновременно отметили, что нам очень важно обеспечить технологический суверенитет. Это вещи, которые, на первый взгляд, противоречат друг другу. Если мы говорим о сохранении технологического суверенитета, то приходит самая простая в голову мысль «всё иностранное запретить», — сказал участник собрания.

Глава государства отметил, что простой запрет всех иностранных технологических решений может привести к снижению качества и росту стоимости отечественной продукции. Поэтому важно придерживаться «золотой середины», которая позволит сочетать защиту национальных интересов с поддержанием здоровой конкуренции. По его словам, такая политика будет способствовать созданию конкурентоспособных российских разработок.

Напомним, что в Кремле завершилась традиционная встреча Владимира Путина с участниками Конгресса молодых учёных. Глава государства отметил, что наука, подобно искусству и спорту, должна объединять людей и оставаться вне политических рамок. Ранее он также вспомнил свои студенческие годы, по словам Путина, он получал повышенную стипендию в размере 40 рублей.