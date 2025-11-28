Путин рассказал, какую стипендию получал в студенческие годы

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о студенческих годах. В своё время он получал повышенную стипендию в размере 40 рублей. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с участниками V Конгресса молодых учёных.

«Я в своё время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и я был очень этому рад», — сказал Путин.

В современном мире сумма выглядит крайне незначительной, но по тем временам это были приличные деньги. По некоторым данным, на них можно было приобрести продукты питания, одежду, технику и даже оставалось на развлечения, например, сходить в кино или покататься на аттракционе.

Напомним, что Путин проводит в Кремле традиционную встречу с участниками Конгресса молодых учёных. Открывая мероприятие, глава государства отметил, что наука, подобно искусству и спорту, должна объединять людей и оставаться вне политических рамок.