Путин встретился в Кремле с участниками Конгресса молодых учёных

Президент РФ Владимир Путин провёл в Кремле традиционную встречу с участниками Конгресса молодых учёных. Глава государства подчеркнул, что смысл создания такого форума — дать молодым исследователям площадку для свободного общения, обмена идеями и поиска новых научных контактов.

«Потому что наука, так же, как и искусство, спорт, они должны быть вне политики, они должны объединять людей», — подчеркнул лидер России.

Конгресс молодых учёных проходил с 26 по 28 ноября в Сириусе. Его тема в этом году — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего». На форум приехали лидеры научных школ, представители бизнеса, госкорпораций, власти и молодые исследователи из разных регионов страны и зарубежья. Всего программа юбилейного конгресса включала более 170 мероприятий, посвящённых развитию науки, технологий и инноваций.

За четыре года количество участников Конгресса увеличилось в три раза. На 2025 год запланировано участие 9200 человек. При этом, принять участие в мероприятии хотели бы 16 тысяч молодых учёных.