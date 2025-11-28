Кобяков заявил, что число участников Конгресса молодых учёных выросло втрое

Численность участников Конгресса молодых учёных увеличилась более чем в три раза за четыре года. Об этом заявил советник президента России Антон Кобяков на пресс-конференции в рамках V Конгресса.

«За пять лет Конгресс молодых учёных стал главной площадкой страны для обсуждения и принятий решений в сфере науки, технологий и высшего образования», — сказал Кобяков.

По словам советника президента, на 2025 год запланировано участие 9200 человек, что значительно меньше 16 тысяч поданных заявок. Это контрастирует с показателями 2021 года, когда на мероприятии присутствовало около 3000 участников. Кобяков подчеркнул высокий уровень представленности учёных со степенями на Конгрессе – более 3000 человек, причём 2000 из них моложе 39 лет. Он также отметил сильные стороны российской научной школы, такие как развитая система олимпиад и богатые исследовательские традиции.

Говоря о вызовах, спикер указал на необходимость увеличения финансирования со стороны бизнеса.

«В 2025 году наши внутренние затраты на НИОКР составляют около 1% ВВП. К 2030 они должны достигнуть 2%. Это прямые затраты из бюджета, должны также подключаться крупные технологические партнёры», — заявил советник президента.

Он подчеркнул, что в России коммерческий сектор покрывает лишь 33% научных расходов. Также Кобяков анонсировал меры по привлечению иностранных специалистов и снижению бюрократической нагрузки. По его мнению, важно создавать привлекательный образ науки через массовую культуру и примеры успешной коммерциализации разработок.

В ноябре 2025 года на федеральной территории «Сириус» состоялся V Конгресс молодых учёных. Центральной идеей форума стала энергия науки как сила, преобразующая знания в реальные достижения. Обсуждения были структурированы вокруг четырёх ключевых направлений, включавших большие вызовы современности и международную научную кооперацию. Особое внимание в программе уделили энергетике, что связали с празднованием 80-летия атомной промышленности. Мероприятие стало масштабной площадкой для диалога между исследователями, государством и бизнесом.