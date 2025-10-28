Опубликована программа V Конгресса молодых учёных в «Сириусе»
Опубликована архитектура деловой программы V Конгресса молодых учёных, который пройдёт с 26 по 28 ноября 2025 года на федеральной территории «Сириус». Главная тема форума — «Энергия науки: от потенциала знаний к созиданию будущего».
Конгресс, ставший центральным событием Десятилетия науки и технологий, объединит ведущих российских и зарубежных исследователей, представителей власти, бизнеса и образования. В этом году мероприятие посвящено 80-летию атомной промышленности, а значительная часть программы — вопросам энергетики и вкладу науки в развитие отрасли.
Советник Президента РФ Антон Кобяков отметил, что «ключевая тема Конгресса — энергия, без которой невозможно движение вперёд». Он подчеркнул, что обсуждения затронут не только ядерную отрасль, но и «энергию познания и сотрудничества, которая определяет развитие науки в России и мире».
Архитектура программы включает четыре трека:
- «Большие вызовы»: импульс развития» — атомная и химическая промышленность, космос, энергетика, биотехнологии и ИИ;
- Инициативы «Десятилетия науки и технологий» — развитие кадров, популяризация исследований, роль научной фантастики;
- «Потенциал будущего» — подготовка учёных и инженеров, инфраструктура, цифровизация науки;
- «Поля взаимодействия» — международное сотрудничество, форум БРИКС и научная дипломатия.
В этом году появятся новые форматы: «Обратная связь» — диалог молодых учёных с представителями власти и бизнеса, а также «Константы науки» — цикл лекций лауреатов Государственной премии. Для участников откроется сервис научных знакомств и детский научный форум.
Конгресс также объединит мероприятия РНФ, Школы РНФ и Научной гостиной, мастер-классы и презентации разработок молодых инженеров. Аккредитация СМИ продлится до 3 ноября. Организаторами выступили Фонд Росконгресс, Правительство РФ, Минобрнауки и Координационный совет при Президенте РФ по науке и образованию.
