В «Сенеже» объявили имена 74 победителей Конкурса социальных архитекторов

24 октября завершился Конкурс социальных архитекторов. По итогам оценочных мероприятий, которые проходили в течение трёх дней на базе Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», 74 участника стали победителями Конкурса. Они продолжат обучение в рамках образовательной программы Мастерской социальных архитекторов. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На церемонии закрытия очного этапа конкурса присутствовал Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, отметивший активность формирования сообщества социальных архитекторов и его высокую востребованность.

«Вы стали лучшими из 7,5 тысяч профессионалов, пришедших на конкурс. И в целом у вас уникальная ситуация — вы создаете профессию, выступая её соавторами. Своими мыслями, энергией, талантом, активностью вы воплощаете её в реальность. И процесс создания разворачивается широко: уже идут конференции и на региональном, и на всероссийском уровне. В декабре в Калининграде пройдёт уже международная конференция, посвящённая развитию социальной архитектуры как профессии и науки, которая объединит более 20 стран. В ведущих вузах страны открываются факультеты, кафедры, магистратуры, формируются программы обучения, есть очень высокий запрос на таких специалистов», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Очный этап Конкурса социальных архитекторов стартовал в понедельник, 21 октября, с контрольного тестирования участников. В присутствии экспертов финалисты повторно выполнили тестовые задания дистанционного этапа. Затем в рамках трёхдневного цикла оценочных мероприятий они продемонстрировали экспертам компетенции в своей профессиональной сфере, на основе чего был сформирован список победителей конкурса.

Перед участниками также выступил начальник Управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, член экспертного совета конкурса Александр Харичев. Кроме того, на площадке финала прошли панельные дискуссии, мастер-классы и лекции, в которых приняли участие глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн и губернатор Кировской области Александр Соколов, член Совета Федерации Сергей Перминов, депутаты Госдумы Дмитрий Гусев, Сангаджи Тарбаев и Станислав Наумов, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский, советский и российский волейболист, заслуженный тренер России Владимир Алекно, футуролог, основатель и управляющий партнер MINDSMITH Руслан Юсуфов и многие другие.

Спикеры высоко оценили значимость конкурса для обеспечения динамичного и стабильного общественно-политического развития страны.

«В числе участников и финалистов конкурса есть много талантливых специалистов и организаторов. Уверен, что они будут эффективны в реализации проектов социально-экономического развития не только на федеральном, но и на региональном уровне», — отметил Александр Соколов.

«У сегодняшних участников Конкурса есть два пути – можно строить работу от конкретных проектов, а можно подняться выше, на стратегический уровень планирования, чтобы видеть всю картину и принимать решения соответствующего масштаба. Я убеждён в том, что благодаря знаниям, полученным здесь, в «Сенеже», большинство участников выберут именно второй путь, и смогут войти в число людей, напрямую участвующих в политической жизни страны», — высказал мнение Дмитрий Гусев.

Участники отметили огромный объём знаний и практического опыта, полученный во время финальной части конкурса.

«Я впервые в «Сенеже», впечатлён масштабом кампуса и интенсивностью учебного процесса. Помимо интереснейших заданий, которые действительно стали серьёзной проверкой для каждого, открытием конкурса для меня оказались и прекрасные, интересные люди, с которыми мы работали. Я думаю, что конкурентная среда была на втором плане, а на первом были товарищеские отношения», — поделился финалист Ярослав Игнатовский.

«Конкурс, конечно, очень ответственное событие в жизни, волнительное, накал страстей был невероятно силён. И для меня было огромной честью получить диплом победителя из рук людей, к которым я отношусь с безграничным уважением, и в которых вижу настоящих учителей для себя», — рассказала участница Екатерина Семененкова.

«Это была серьёзная проверка компетенции, навыков и знаний. Было сложно, но мы её прошли, и это очень здорово», – заключил финалист Дмитрий Еловский.

Ранее организаторы конкурса «Это у нас семейное» сообщили, что до окружных полуфиналов допущены 1 523 семейные команды. По их словам, интерес россиян превзошел ожидания: если в прошлом году поступило 587 тысяч заявок, то в нынешнем сезоне — уже 726 тысяч, что приносит новые рекорды по числу участников. Дополнительным стимулом остаются серьезные призы для победителей — путешествие по России и улучшение жилищных условий.