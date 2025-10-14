В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашения получили 1 523 команды

В полуфиналы второго сезона конкурса «Это у нас семейное» выбрано более 1,5 тысячи команд. Об этом рассказали организаторы. Также уже утверждён график первых очных мероприятий, которые стартуют в ближайшее время.

«1 523 семейные команды допущены до окружных полуфиналов второго сезона конкурса «Это у нас семейное». Об этом сообщили на заседании наблюдательного совета самого народного проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей», — сказано в заявлении.

Организаторы добавили, что даже не ожидали такого ажиотажа и интереса к конкурсу со стороны россиян. В прошлом году заявки подали 587 тысяч человек, а в этом сезоне — 726 тысяч человек. Поэтому ставятся новые рекорды по числу участников. Кроме того, россиян мотивируют и серьёзные призы победителям — путешествие по России и улучшение жилищных условий.