Названы приоритеты участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное»

Семья, дом и гордость за страну стали главными жизненными приоритетами для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное», который вошёл в состав нацпроекта «Семья» и уже собрал 105 тысяч человек. Об этом сообщили на пресс-конференции, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности.

Второй сезон конкурса стартовал 27 мая 2025 года и проводится по поручению президента России Владимира Путина. Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко подчеркнул, что проект изначально задумывался как самый массовый семейный конкурс в стране. Он отметил, что на сегодняшний день участие в нём приняли более 105 тысяч человек в составе семейных команд. В отличие от других проектов, где царит дух соперничества, «Это у нас семейное», по его словам, строится на атмосфере радости, тепла и единения. Вспоминая первый сезон, Кириенко рассказал, как один из самых юных участников — пятилетний ребёнок — тронул всех, поблагодарив организаторов со сцены.

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, конкурс направлен на укрепление семейных ценностей, преемственность поколений и мотивацию к совместному досугу. Она подчеркнула, что с 2025 года проект становится ежегодным, и его главная цель — увеличение числа российских семей и укрепление внутренней сплочённости общества.

Участие в конкурсе принимают семейные команды численностью от четырёх человек, представляющие не менее трёх поколений, при этом обязательным условием является наличие хотя бы одного ребёнка от 5 до 17 лет. В среднем в команде состоят от пяти до семи человек, причём большинство родителей — в возрасте от 38 до 45 лет. Примерно каждая пятая команда включает прабабушек и прадедушек.

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин сообщил, что подавляющее большинство участников конкурса называют главными ценностями семью, дом и семейный очаг, а также гордость за достижения своей страны. Он добавил, что россияне активно интересуются созданием новых семейных традиций, ведением фотоархива и сохранением памяти о поколениях.

Конкурс предполагает выполнение как обязательных, так и тематических заданий: от съёмки видеовизиток и заполнения анкет до творческих и спортивных испытаний. Среди партнёров проекта — киностудия «Союзмультфильм», а лучшие работы получат не только награды, но и возможность продвижения. К участию приглашены и известные деятели культуры: народный артист России Олег Газманов, саксофонист Игорь Бутман и продюсер Павел Курьянов.