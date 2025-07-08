Мишустин в День семьи, любви и верности отметил родителей бойцов СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своём поздравлении с Днём семьи, любви и верности особо отметил вклад родителей бойцов специальной военной операции. По его словам, именно отцы и матери военнослужащих воспитали настоящих патриотов, готовых мужественно защищать национальные интересы страны.

«С глубоким уважением чтим отцов и матерей бойцов специальной военной операции, которые воспитали истинных патриотов, мужественно защищающих национальные интересы отечества», — сказал премьер-министр.

Кроме того, Мишустин напомнил о важности многодетных семей и сохранения трудовых и творческих династий, которые вносят заметный вклад в развитие российской культуры и экономики.

День семьи, любви и верности — праздник, который отмечается в России 8 июля. Приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, умерших в этот день в 1228 году. Официально установлен как праздник в России указом президента от 28 июня 2022 года.