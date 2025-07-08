Львова-Белова: День семьи, любви и верности посвящён самым важным ценностям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова поздравила россиян с Днём семьи, любви и верности. В своём Telegram-канале омбудсмен отметила, что этот праздник посвящён самым важным ценностям в жизни.

Мария Львова-Белова поздравила россиян с Днём семьи, любви и верности. Видео © Telegram / Мария Львова-Белова

«Этот праздник — о самом ценном, что есть в нашей жизни. И на первом месте семья: близкие, родные люди, которые принимают тебя таким, какой ты есть. Искренне заботятся, поддерживают в трудные минуты, прощают и ценят по-настоящему. В кругу семьи мы чувствуем себя нужными и защищёнными. И сохранить это тепло всегда помогают любовь и верность», — сказала Львова-Белова.

Львова-Белова добавила, что этот день — отличный повод выразить тёплые чувства тем, кто дорог. Она пожелала всем семьям, чтобы в них всегда царили доверие и уважение, а дома наполнялись радостью, традициями, общими делами, планами и мечтами. Тем, кто только собирается создать семью, Львова-Белова пожелала, чтобы всё сложилось благополучно. В заключение омбудсмен призвала беречь друг друга, пожелала Божьей помощи и ещё раз поздравила с праздником.

День семьи, любви и верности — праздник, который отмечается в России 8 июля. Приурочен к православному Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, умерших в этот день в 1228 году. Официально установлен как праздник в России указом президента от 28 июня 2022 года.