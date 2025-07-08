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8 июля, 07:57

«Это будущее России!» Бойцы СВО с фронта поздравили родных с Днём семьи, любви и верности

Бойцы СВО с фронта поздравили родных с Днём семьи, любви и верности

Для российских солдат семья — это настоящая опора, источник сил и смысл двигаться вперёд. Народный фронт Иркутской области ко Дню семьи, любви и верности поинтересовался у бойцов, что означает для них семья. Видео было предоставлено Life.ru.

Бойцы рассказывают, что для них значит семья. Видео © Предоставлено Life.ru

«Мужчина без семьи — как солдат без автомата», сказал военнослужащий с позывным Иваныч.

А по словам солдата с позывным Леки, именно ради семьи бойцы на СВО отстаивают интересы страны.

«На семье вся земля держится!» — считает боец с позывным Моцарт.

Военнослужащий с кодовым именем Жила отметил, что для него семья — это родные люди, которые всегда верят в него и ждут дома с победой. А вот боец с позывным Жора заявил, что российский народ — это и есть одна большая семья, где все друг друга поддерживают.

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Ранее священник заявил, что святые Пётр и Феврония для современных семей и сейчас остаются ориентиром и вдохновением. По его словам, они остаются символом идеальной семьи с крепкими семейными традициями и духовными связями.

Обложка © Предоставлено Life.ru

Владимир Озеров
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