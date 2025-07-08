Священник рассказал Life.ru, чему современные семьи могут научиться у святых Петра и Февронии

Святые Пётр и Феврония стоят немного в стороне от церковной жизни, о них мало что известно, лишь легенды. Но интерес к ним не ослабевает. Священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии русской православной церкви, иеромонах Макарий в беседе с Life.ru объяснил, почему важно проецировать прошлое на современность.

«Святые — это не только прошлое, но и дар нашему времени. Что мы должны от них получить сегодня? Важно понять, что святые прошлого дают нам пример и поддержку в настоящем. Бывают ошибки: одни говорят о необходимости молиться перед иконой, другие забывают о том, что святые — это не просто исторические фигуры, а те, кто помогает нам сейчас», — подчёркивает священник.

Пётр и Феврония — православные святые, покровители семьи и брака, жившие в XIII веке в Муроме. Князь Пётр, победивший змея, заболел проказой, но был исцелён крестьянкой Февронией, обладавшей даром врачевания, после чего женился на ней. Несмотря на недовольство бояр из-за её низкого происхождения, супруги правили мудро и умерли в один день, приняв монашество. Их история символизирует верность, любовь и преодоление испытаний.

«Семья — это дар взаимной любви мужа и жены. Любовь — отдать себя друг другу. В Евангелии есть фраза: «За умножение беззаконий охладеет любовь в людях». Способность отдавать себя в семье ослабевает из-за грехов и беззаконий. Нужно помочь людям восстановить эту святыню брака. И здесь важна память о святых: их жизнь — пример верности и жертвенности. Муж и жена сталкивались с трудностями: социальным неравенством, недоброжелателями, испытаниями верности», — поделился Макарий.

Предания служат маяком для современного общества, помогают преодолевать трудности семейной жизни. Предрассудки, сентиментальность, воспитание детей — всё это можно преодолеть через христианское наследие. Ежегодно отмечается День семьи, любви и верности — праздник, который подчёркивает важность семейных ценностей и духовных основ брака.

Прошлое помогает нам понять ценность семьи сегодня. Вера, любовь и верность — основные опоры для построения гармоничных отношений. Святые Пётр и Феврония остаются символами идеальной семьи и вдохновением для современных людей на сохранение семейных традиций и укрепление духовных связей.

«В такой день я бы хотела призвать наших граждан именно к тому, чтобы быть мужьями и жёнами достойными своего высшего звания, которое Господь нам дал, высшего звания человека, образа и подобия Божия. Потому что Бог Сам, Богочеловек Иисус Христос, отдал Себя за нас, и мы должны отдавать Себя друг за друга. С маленькой поправочкой, не только в этот день, а в любой из 365 дней года», — заключил иеромонах.