День Петра и Февронии 2025: Как история любви двух святых превратилась в праздник семьи День Петра и Февронии 2025: что за праздник и какого числа его отмечают православные верующие? Что можно и что нельзя делать в этот день? Об истории и традициях праздника читайте подробнее в материале Life.ru. 7 июля, 04:00 День Петра и Февронии — когда будет в 2025 году и как правильно любить семью в этот день. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын, © Freepik, © Freepik / Oleksandr Ryzhkov, © VK / Приход Свято-Успенского кафедрального собора

День Петра и Февронии порой называют «День Петра и Февроний». Это неправильно — Феврония была одна, и эта история любви «снесёт вам башню». Великий для России праздник состоится в июле и он тесно связан с Днём Семьи, Любви и Верности. Именно в этот день православные святые умерли: получается, их не разлучила даже смерть. В материале рассказываем всё про День Петра и Февронии 2025.

Когда отмечают День Петра и Февронии

День Петра и Февронии — великий православный праздник. Когда его отмечают. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

День Петра и Февронии в 2025 году будет 8 июля, как и День семьи, любви и верности. Эти праздники, как мы уже упоминали, неразрывно связаны. И не только формальными узами. Пётр и Феврония — это пример настоящей любви, традиционной для русских людей. Место действия — средневековый Муром, а отношения героев — пример настоящей любви, которая часто развивается медленно, но остаётся с человеком на всю жизнь.

История и значение праздника День Петра и Февронии

История Дня Петра и Февронии начинается в 1200-х годах в средневековом Муроме. Фото © VK / Приход Свято-Успенского кафедрального собора

В отличие от Рождества Иоанна Крестителя, День Петра и Февронии — относительно молодой праздник. Он записан в православный календарь где-то в XIII веке. История любви Петра и Февронии случилась за 11 лет до нашествия на Русь Батыя — нашим влюблённым, на самом деле, повезло. В 1200-х и 1220-х городом Муромом правил князь Пётр. В летописях его называют Давыдом Юрьевичем. Однажды князь Пётр боролся с огненным змеем из славянских мифов и сильно заболел, весь покрылся струпьями. Ему посоветовали молодую девушку-знахарку, единственную, кто мог вылечить такую болезнь. Это была крестьянка из-под Рязани, Феврония. Князь поехал к девушке и попросил её о помощи. Та сказала, что Петра, конечно, вылечит, но при одном условии: тот на ней женится.

Жениться на крестьянке Пётр не хотел, хотя она ему и понравилась. Причина — строгие правила Средневековья. Князья не могли жениться на крестьянках, это было неслыханно. Но Феврония была хитрой: она подозревала, что князь может поступить не по-мужски, нарушить обещание, поэтому специально оставила ему один «струпик». Пётр снова заболел, пришлось вернуться в деревню под Рязанью и взять крестьянскую девушку в жёны. Для Мурома это был «джек-пот». При Петре и Февронии город расцвёл. Когда влюблённые достигли старости, то ушли в монастырь: Пётр в мужской, Феврония — в женский. Иночество приняли под именами Давид и Евфросиния. Похоронили влюблённых рядом и вскоре причислили к лику святых. Эта история любви и придала Дню Петра и Февронии его значение. Это праздник семьи, домашнего уюта и супружеской верности.

Чем отличается День Петра и Февронии от Дня любви, семьи и верности

День Петра и Февронии — это православный праздник. А День семьи, любви и верности — светский. Фото © Freepik

День Петра и Февронии лет на 700 старше, чем День семьи, любви и верности. Первый праздник — православный, а второй — светский. Но, по сути, День семьи — это светский аналог торжества Петра и Февронии. В 90-е годы в Муроме верующие возродили почитание наших «семейных» святых. А в 2006 предложили установить светский праздник в честь их вечной любви. Таким образом у нас появился День семьи, любви и верности. Впервые он прошёл 8 июля 2008 года.

Традиции праздника Дня Петра и Февронии 8 июля

У Дня Петра и Февронии множество красочных традиций. В этот день точно стоит посетить храм. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ANNA GRANT

Традиции Дня Петра и Февронии во многом определяются православным календарём русской церкви. Если на праздник выпадает Петров пост, то верующим необходимо поститься, таким образом воссоздавая подвиг апостолов Петра и Павла. Ученики Христа держали жёсткую пищевую аскезу, чтобы подготовить себя к проповеди Евангелия. Если День Петра и Февронии выпадает на Петровский пост, нельзя совершать одну из главных традиций — устраивать свадьбу, так как священнику запрещено венчать во время поста. Но брак, заключённый в этот праздник, будет счастливым — так верили наши предки. В этом году Петров пост, увы, выпадает на период с 16 июня по 11 июля.

В народном календаре славян День Петра и Февронии становился днём первого покоса. Кроме того, наши предки считали, что именно в этот праздник русалки засыпают на дне водоёмов, а значит, теперь можно купаться. К Петру и Февронии Муромским были направлены в этот день все молитвы — просили о семейном счастье. А символом праздника стала ромашка — её нельзя было на праздник обижать. Была и тёмная сторона: считалось, что в этот день активны ведьмы и колдуны. Но ворожеи обычных людей не трогали, а проводили обряды на защиту от государственного преследования.

День Петра и Февронии 2025: Приметы на праздник

На праздник Петра и Февронии наши предки подмечали важные погодные (и не только) приметы. Фото © Freepik / gpointstudio

С традицией проводить в День Петра и Февронии свадьбу, чтобы брак был счастливым, вы уже знакомы. Но наши предки замечали многие закономерности в окружающем мире. По тому, как ведёт себя погода в День святых Петра и Февронии, они могли предсказывать будущее. Существуют следующие приметы на этот праздник. Если на День памяти Петра и Февронии стоит жара — жарко будет ещё 40 дней.

Если в этот великий праздник пошёл дождь, то уродится много хлеба.

Если рассада потребляет много воды, то в день сенокоса будет сухо.

Уже на День Петра и Февронии обязательно нужно начать убирать сено.

Что можно и что нельзя делать в праздник 8 июля

День памяти Петра и Февронии — это всё же день, когда святые умерли. Надо уважать это. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragan Grkic

День Петра и Февронии — это православный праздник. Дату для празднования выбрали, правда, невесёлую. Дело в том, что 8 июля по новому стилю святые влюблённые умерли. Оба в один день, прямо как Ромео и Джульетта, но своей смертью, отошедши к Богу. В связи с этим православная церковь установила ряд правил.

Как себя вести на День Петра и Февронии: Можно поливать растения.

Можно проводить финансовые сделки.

Можно играть свадьбу, но не в дни Петрова поста. В 2025 году на День Петра и Февронии пожениться не получится.

Можно проводить время с семьёй.

Можно молиться святым Петру и Февронии Муромским и посещать храмы.

Православие известно тем, что на каждый праздник существует ряд запретов. Церковь заботится о том, чтобы вы невзначай не нагрешили и не поругали память о святых. В День семьи Петра и Февронии как раз нельзя делать некоторые вещи. Нельзя ссориться, драться, материться, выяснять отношения.

Нельзя срывать ромашки и гадать на их лепестках, так как цветы — символ праздника.

Нельзя шить, вязать и вообще заниматься рукоделием.

Нельзя работать на тяжёлой работе.

Нельзя печь изделия из муки. Это может привести к беде.

Пётр и Феврония — традиционные русские святые, чья любовь осталась в веках. Благодаря монаху Ермолаю-Еразму мы знаем биографии этих удивительных людей. Ермолай написал «Сказание о Петре и Февронии» в XVI веке. А если вы хотите себе любовь, как у этих русских святых, то почитайте материал Life.ru о «зелёных флагах» в отношениях.

Авторы Любовь Свободная