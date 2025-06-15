Верующим рассказали, что можно, а что нельзя есть в Петров пост, который начинается 16 июня

У православных начинается Петров пост. В 2025 году он начнётся 16 июня, а закончится 11 июля. Таким образом, пост продлится 26 дней.

Петров пост, предваряющий день памяти апостолов Петра и Павла (12 июля), призван напомнить верующим о духовных целях в летний период. Пост – это один из способов свидетельства веры, подобно тому, как апостолы постились перед проповедью.

Впервые упоминаемый в III веке, Петров пост изначально был компенсаторным для тех, кто не постился в Великий пост. Привязка к апостолам укрепилась в IV веке. Однако общецерковным он стал позднее.

Дата начала Петрова поста зависит от Пасхи и Троицы, поэтому сроки меняются каждый год. Продолжительность также варьируется.

Петров пост считается менее строгим, чем другие посты. Разрешается употребление рыбы (в определённые дни), морепродуктов и пищи с маслом. Важно учитывать исторический контекст устава, ориентированного на средиземноморские монастыри.

Главная цель Петрова поста – не жёсткое ограничение в еде, а духовное самосовершенствование и контроль над желаниями.

В дни памяти святых во время поста готовят рыбники — пироги с запечённой рыбой. Рекомендуется избегать развлечений, телевизора и сосредоточиться на молитве и духовном очищении. В Петров пост осуждается чрезмерное употребление алкоголя, но умеренное потребление вина допустимо. Женщинам советуют воздержаться от шитья, так как, по поверьям, это может навлечь несчастья. Перед праздником Петра и Павла принято проводить уборку и избавляться от ненужного.