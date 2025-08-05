Для участников конкурса «Это у нас семейное» открылись задания от Юлианы Слащевой и Сергея Лукьяненко

Всероссийский конкурс «Это у нас семейное» продолжает набирать обороты. 5 августа для участников дистанционного этапа открылось четыре новых задания — два творческих и два тематических. Одни из них придумали известные деятели культуры — председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва и писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.

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В творческом задании «Сказочники» семьи должны придумать собственную волшебную историю, посвящённую традиционным российским ценностям, уважению, взаимопомощи и любви к Родине. По словам Сергея Лукьяненко, работу можно распределить между членами команды: дети создадут героев, взрослые — сюжет, а старшие — добавят мудрые мысли.

Задание «Мультафиша», придуманное Юлианой Слащёвой, предлагает воссоздать яркий фотопостер с семьёй в стиле любимых советских мультфильмов и фильмов — например, «Ну, погоди!», «Простоквашино» или кинолент студии Горького. Участникам предстоит проявить креатив, использовав костюмы, реквизит и спецэффекты.

«Сказочная тема выбрана членами Наблюдательного совета неслучайно, ведь сказки — это наш культурный код, основа, на которой мы все выросли. Это то, что мы понимаем с полуслова и что готовы придумывать вместе. В сказочных сюжетах иносказательно отражена и осмыслена окружающая действительность, запечатлены особенности нашей народной культуры, наши переживания и радости, наше понимание, что такое хорошо и плохо. Создать такую сказку самим — значит копнуть внутрь себя, узнать своих родных ещё лучше, вместе пройти очень интересный путь. Уверена, участников ждёт увлекательное путешествие в волшебный мир, по итогам которого появятся настоящие шедевры», — отметила заместитель гендиректора платформы «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Также открылись два тематических задания: одно — на выбор самих семей, главное, чтобы оно объединяло команду и дарило позитив, а второе — «Семейные профессии», где участники рассказывают друг другу о своей трудовой деятельности. Примечательно, что во втором сезоне конкурса почти вдвое больше призов: 60 семей-победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Регистрация семейных команд из трёх и более поколений (обязательно с участником от 5 до 17 лет) продолжается до 14 сентября на сайте этосемейное.рф. Дистанционный этап проходит онлайн — семьи создают видеовизитки, рассказывают о себе и выполняют задания. Финалистов определят по количеству баллов.