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15 июля, 13:35

Участники конкурса «‎Это у нас семейное» пишут книги памяти о предках-героях

Участники конкурса Это у нас семейное создают книги об истории своих предков

Обложка © Предоставлено Life.ru

Обложка © Предоставлено Life.ru

Участники конкурса «Это у нас семейное» создают книги памяти в честь 80-летия Победы, узнавая новые факты о своих предках-героях. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«В нашем семейном музее хранятся фотографии и личные рукописи, материалы с описанием фронтового и трудового героизма наших предков, документы воинского учёта, данные о боевых подвигах и награждениях, фронтовые воспоминания, материалы бесед со старшим поколением», — рассказывает мама Мария из семьи Будовых и Шабановых.

Эта семья из Новокузнецка использовала архив музея и данные с военных порталов для создания книги «Нам жить и помнить». В их коллекции — более 300 экспонатов, включая письма, фотографии и поделки.

Другая участница, Виктория из семьи Балдиных и Фединых, в ходе поисков обнаружила родственников. Её семья нашла информацию о прадеде Кузьме Ивановиче Федине, награждённом медалью «За Отвагу», и связалась с тётей Светланой и её дочерью Инной через соцсети.

Семья Зубенко-Багирян из Краснознаменска посвятила книгу памяти погибшему в Польше родственнику — лейтенанту Григорию Арзуманову. Родные разыскали данные о его наградах, месте захоронения и включили в издание фронтовые письма и карты боёв.

Регистрация на конкурс продлится до 14 сентября на сайте этосемейное.рф. Участникам доступны еженедельные задания, включая создание видеовизиток и рассказы о семейных традициях. В 2025 году проект вошёл в нацпроект «Семья»: в первом сезоне участвовали более 100 тысяч семей.

Победители конкурса «Это у нас семейное» обзавелись родовым гнездом на призовые
Победители конкурса «Это у нас семейное» обзавелись родовым гнездом на призовые

Ранее Life.ru сообщал, что семья, дом и патриотизм стали ключевыми ценностями для участников второго сезона конкурса «Это у нас семейное», включённого в нацпроект «Семья». Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, конкурс призван укреплять семейные традиции, поддерживать связь поколений и вдохновлять на совместный досуг. Она также сообщила, что, начиная с 2025 года, проект будет проводиться ежегодно.

Александра Мышляева
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