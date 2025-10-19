Дмитриев объявил конкурс ИИ-видео о тоннеле между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объявил о проведении конкурса видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Темой конкурса станет строительство тоннеля между Россией и США.

«ИИ-видео конкурс про тоннель Путина-Трампа. Создайте ваше лучшее видео, сгенерированное ИИ, о тоннеле между Россией и Аляской, используйте хэштег «putintrumptunnel» и опубликуйте видео», — написал Дмитриев.

Победителей конкурса ждёт приз — четырёхдневная поездка на Дальний Восток или Аляску, либо возможность совершить первую поездку по тоннелю, если он будет построен.