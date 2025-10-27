Подведены итоги IV Конгресса «Национальное здравоохранение»

Завершился четвёртый ежегодный Конгресс «Национальное здравоохранение», организаторами которого стали Министерство здравоохранения России и Фонд Росконгресс. Мероприятие собрало более 4200 участников из 32 стран мира, а общее число онлайн-участников составило 12 тысяч человек.

В рамках конгресса состоялся финал третьего Всероссийского фотоконкурса «Медики на работе», организатором которого выступил Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения РФ. В конкурсе приняло участие около 3000 фотографий, большинство из которых поступили из регионов России, таких как Москва, Московская область, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Были также представлены фотографии из ДНР, ЛНР, Херсонской области, Белоруссии, Узбекистана, Ирана, Индии и Абхазии.

Работы победителей были выставлены на выставке, доступной для всех участников конгресса. Победителям вручались дипломы и ценные призы, а сам конкурс позволил обратить внимание общественности на повседневную жизнь медицинских работников и подчеркнуть значимость их труда. Одновременно на закрытии Конгресса прошла церемония награждения медиков и организаторов здравоохранения высокими государственными наградами.

Орден Пирогова: Денис Логунов, заместитель директора НИИ Гамалеи, за вклад в развитие науки и профилактику инфекционных заболеваний;

Константин Шаталов, замдиректора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, за успехи в лечении кардиологических патологий;

Владимир Решетников, заведующий кафедрой Института общественного здоровья имени Эрисмана МГУ имени Сеченова, за научную и педагогическую деятельность.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени: Ильвир Набиуллин, главный врач Федерального научного центра имени Пирогова, за самоотверженную работу в тяжёлых условиях;

Сергей Свиридов, заведующий кафедрой Института хирургии имени Пирогова, за многолетний труд в здравоохранении;

Станислав Степанов, заведующий лабораторией Московского онкологического института имени Герцена, за научные достижения в борьбе с раком.

Медаль Луки Крымского: Леонид Шмаров, заместитель директора Россотрудничества, за профессиональный подход к оказанию экстренной медицинской помощи.

Эти награды свидетельствуют о высоком уровне профессионализма и ответственности медицинских работников, чей труд направлен на поддержание здоровья и благополучие граждан России.

