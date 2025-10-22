Путин поприветствовал участников Конгресса «Национальное здравоохранение»

Президент России Владимир Путин направил приветственное слово участникам IV Национального конгресса «Национальное здравоохранение-2025». В своём обращении он отметил, что мероприятие является ключевой площадкой для дискуссий о развитии медицинской отрасли, обновлении инфраструктуры и повышении эффективности профилактики заболеваний.

«За прошедшие годы ваш авторитетный форум убедительно доказал свою востребованность. Предоставил российским и зарубежным врачам, экспертам, управленцам в сфере медицины – хорошую возможность всесторонне обсудить ключевые вопросы развития здравоохранения. Обменяться мнениями о путях и перспективах модернизации медицинских учреждений, реализации программ профилактики заболеваний, улучшения лекарственного обеспечения», — отметил глава государства.

Путин также заявил о необходимости совершенствования системы здравоохранения, делая упор на повышение качества и доступности медицинских услуг. Он пояснил, что это будет достигнуто за счёт внедрения новейших технологий, использования передового оборудования и развития профессиональных навыков медицинских работников.

Президент подчеркнул, что такие меры напрямую способствуют улучшению общего состояния здоровья граждан и увеличению их жизненного срока. Он выразил уверенность, что итоги съезда станут ценным вкладом в решение важных задач отрасли, и пожелал участникам продуктивных обсуждений и успешной работы.

Ранее сообщалось, что Путин поблагодарил российских хирургов за профессионализм и верность врачебной клятве. Президент охарактеризовал хирургию как призвание, требующее исключительных знаний, мастерства и ответственности.