Путин примет участие в заседании Совета по реализации семейной политики

В четверг, 23 октября, президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета по демографической и семейной политике. Информацию об этом передали в пресс-службе Кремля.

«23 октября Владимир Путин примет участие в заседании Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики. Будут обсуждаться региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми», — говорится в сообщении.

В этот же день президент посетит заседание XVII съезда Русского географического общества, где подведут итоги работы организации за последние пять лет. Во время собрания также определят векторы развития РГО до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года. В рамках мероприятия делегатам предстоит избрать органы управления общества, включая пост его президента. После завершения съезда Путин проведёт заседание попечительского совета Русского географического общества.

Ранее сообщалось, что состоялась тренировка стратегических ядерных сил под руководством Владимира Путина. Во время учений были привлечены наземные, морские и авиационные силы. Участие в манёврах приняли подвижный грунтовый комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк.