Путин провёл встречу с руководителем Росприроднадзора

Президент Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Путин провёл встречу с главой Росприроднадзора. Видео Telegram / Кремль. Новости

Радионова представила главе государства отчёт о реализации экологических инициатив и развитии международного сотрудничества в этой сфере. Она также напомнила о том, что пять лет назад Путин обозначил основополагающие принципы, которые кардинально изменили восприятие экологических проблем.

«В послании 2021 года вы сказали, что, получив прибыль за счёт природы, ты должен за собой убрать, а Росприроднадзор должен проконтролировать. Вы сказали, что в принципе загрязнитель платит для всех одинаково, и мы должны взыскивать с нерадивых. И вы определили так, что экологические платежи должны быть окрашены», — отметила Радионова.

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что в 2024 году каждый россиянин в среднем произвёл 325 кг коммунальных отходов, что на 3 кг больше показателя годичной давности. Наибольшие объёмы приходятся на жителя Магаданской области (650,8 кг в год), Калининградской области (507,8 кг) и Чукотского АО (458,5 кг). Наименьшие показатели зафиксированы в Бурятии (151,2 кг), Калмыкии (212,6 кг) и Туве (215,6 кг).