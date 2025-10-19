Сектор Газа
19 октября, 11:45

Стали известны планы Путина на неделю с 20 по 26 октября

Президент России Владимир Путин намерен провести заседание Совбеза на неделе с 20 по 26 октября, также он уделит внимание обсуждению демографических вопросов. Об планах главы государства рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, Путин соберёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и поучаствует в мероприятиях, которые будут посвящены проблематике рождаемости. Кроме того, российский лидер собирается побывать на съезде Русского географического общества.

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми
Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что главными приоритетами для страны остаются победа в специальной военной операции и улучшение демографической ситуации. Глава государства также сообщил о важности пропаганды семейных ценностей для повышения рождаемости.

