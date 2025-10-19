Стали известны планы Путина на неделю с 20 по 26 октября

Президент России Владимир Путин намерен провести заседание Совбеза на неделе с 20 по 26 октября, также он уделит внимание обсуждению демографических вопросов. Об планах главы государства рассказал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

По его словам, Путин соберёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России и поучаствует в мероприятиях, которые будут посвящены проблематике рождаемости. Кроме того, российский лидер собирается побывать на съезде Русского географического общества.