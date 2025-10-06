Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

В Российской Федерации будет сформирована специальная межведомственная структура для оказания помощи семьям, воспитывающим детей. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, главой новой рабочей группы назначена уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. В задачи сформированного органа будет входить координация усилий различных ведомств в сфере поддержки семей и предотвращения ситуаций, когда дети остаются без попечения родителей при живых родственниках.