6 октября, 18:07

Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми

Обложка © Life.ru

В Российской Федерации будет сформирована специальная межведомственная структура для оказания помощи семьям, воспитывающим детей. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.

«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно тексту указа, главой новой рабочей группы назначена уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. В задачи сформированного органа будет входить координация усилий различных ведомств в сфере поддержки семей и предотвращения ситуаций, когда дети остаются без попечения родителей при живых родственниках.

Путин присвоил звание Мать-героиня четырём россиянкам из разных регионов

Ранее Путин вручил государственные награды многодетным семьям из двенадцати регионов страны, отметив их вклад в укрепление института семьи. Высокой награды — ордена «Родительская слава» — были удостоены семьи из Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Пензенской и Псковской областей, а также из Республики Коми. Ещё ряд многодетных семей из девяти регионов получили медаль ордена «Родительская слава».

