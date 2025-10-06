Путин поручил создать рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми
В Российской Федерации будет сформирована специальная межведомственная структура для оказания помощи семьям, воспитывающим детей. Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин.
«Образовать межведомственную рабочую группу по вопросам помощи семьям с детьми и профилактики социального сиротства», — говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно тексту указа, главой новой рабочей группы назначена уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова. В задачи сформированного органа будет входить координация усилий различных ведомств в сфере поддержки семей и предотвращения ситуаций, когда дети остаются без попечения родителей при живых родственниках.
Ранее Путин вручил государственные награды многодетным семьям из двенадцати регионов страны, отметив их вклад в укрепление института семьи. Высокой награды — ордена «Родительская слава» — были удостоены семьи из Дагестана, Ямало-Ненецкого автономного округа, Курганской, Челябинской, Пензенской и Псковской областей, а также из Республики Коми. Ещё ряд многодетных семей из девяти регионов получили медаль ордена «Родительская слава».
