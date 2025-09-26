Путин присвоил звание Мать-героиня четверым россиянкам из разных регионов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» четырём женщинам из разных регионов страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Амиралиевой Разият Рамазановне, Республика Дагестан; Новолодской Татьяне Юрьевне, Новгородская область», — говорится в тексте указа.
Высокой государственной награды также удостоены Надежда Плотникова из Новосибирской области и Анастасия Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, воспитавшим десять и более детей, и является знаком особого признания их заслуг в укреплении семейных ценностей.
Ранее в Кремле сообщили о планах Владимира Путина на сегодня. Глава РФ проведёт встречу недавно избранными руководителями регионов. Мероприятие пройдёт в Кремле в видеоформате.
