Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 15:16

Путин присвоил звание Мать-героиня четверым россиянкам из разных регионов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Мать-героиня» четырём женщинам из разных регионов страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание «Мать-героиня» Амиралиевой Разият Рамазановне, Республика Дагестан; Новолодской Татьяне Юрьевне, Новгородская область», — говорится в тексте указа.

Высокой государственной награды также удостоены Надежда Плотникова из Новосибирской области и Анастасия Худи из Ямало-Ненецкого автономного округа. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, воспитавшим десять и более детей, и является знаком особого признания их заслуг в укреплении семейных ценностей.

Токаев рассказал Путину по телефону о встречах с Зеленским и Макроном в ООН
Токаев рассказал Путину по телефону о встречах с Зеленским и Макроном в ООН

Ранее в Кремле сообщили о планах Владимира Путина на сегодня. Глава РФ проведёт встречу недавно избранными руководителями регионов. Мероприятие пройдёт в Кремле в видеоформате.

Главные темы, формирующие повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar