13 октября, 12:29

Путин в разговоре с Русских подтвердил важность пропаганды семейных ценностей

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поддержал позицию губернатора Ульяновской области Алексея Русских о важности пропаганды семейных ценностей для повышения рождаемости. Об этом они говорили в ходе встречи в Кремле.

Владимир Путин заслушал доклад Алексея Русских о ситуации с рождаемостью в Ульяновской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Губернатор сообщил, что количество многодетных семей в регионе выросло с 12 600 до 17 000 за последние пять лет, отметив связь такого результата с мерами поддержки и пропагандой семейных ценностей.

«Это точно», согласился президент с утверждением о значимости пропаганды.

Напомним, Владимир Путин сегодня принял в Кремле губернатора Ульяновской области Алексея Русских. В ходе встречи они обсудили важные для региона экономические и социальные вопросы, а также успехи за минувший год.

