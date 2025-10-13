Путин заслушал доклад ульяновского губернатора о достижениях области за год
На приём к президенту РФ Владимиру Путину в Кремль сегодня приехал губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В центре их разговора были социально-экономические вопросы региона и его достижения за прошлый год.
По итогам года Ульяновская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе по индексу промышленного производства. Это результат целенаправленной работы с предприятиями и инвестпроектами, сообщила пресс-служба Кремля.
Особое внимание уделялось вопросам доходов населения: на региональном уровне ведётся активная политика по повышению заработных плат, и темпы роста оплаты труда, по словам Русских, опережают средние по стране.
Также зафиксирован существенный прирост доходов консолидированного бюджета области, что расширяет возможности для инвестиций в инфраструктуру и социальную сферу.
