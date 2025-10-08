Губернатор Воробьёв назвал Подмосковье лидером России по средней цене экспорта

Рост экономики Подмосковья во многом обусловлен экспортом продукции агропромышленного сектора. Губернатор Московской области, Андрей Воробьёв, в ходе пленарного заседания 27-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» акцентировал внимание на высоких стандартах качества и передовых технологиях в этой сфере, передаёт 360.ru.

За первые три квартала 2025 года около 20% всего экспортного объёма Московской области пришлось на продукцию агропромышленного комплекса. Воробьёв отметил активное развитие логистической сети в регионе, включая «сухие порты» в Наро-Фоминске, Дмитрове и Ногинске, которые в настоящее время обрабатывают четверть всего контейнерного грузопотока в России.

Ключевым показателем является добавленная стоимость. Московская область лидирует в стране по средней стоимости экспортируемой продукции, достигая примерно двух тысяч долларов за тонну, опережая тем самым такие регионы, как Камчатский край и Приморье.

По словам губернатора, достижение этих результатов стало возможным благодаря масштабному внедрению цифровых технологий, охватывающих производство, планирование закупок, управление складскими запасами, финансовые операции и обеспечение прозрачности на всех этапах производственного процесса.

А ранее Андрей Воробьёв представил успехи Подмосковья на энергетическом форуме. Основными темами обсуждения стали цифровые технологии, искусственный интеллект и обучение специалистов для развития топливно-энергетического комплекса.