Воробьёв представил успехи Подмосковья на энергетическом форуме

В Московской области прошёл крупный международный форум, посвящённый энергетике. Основными темами обсуждения стали цифровые технологии, искусственный интеллект и обучение специалистов для развития топливно-энергетического комплекса. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подвел итоги форума. Его слова процитировал 360.ru.

По словам Воробьёва, в условиях 8%-го роста энергопотребления и ежегодного ввода 80 тысяч новых объектов, интеллектуальные решения становятся жизненно необходимыми. Министр энергетики России Сергей Цивилёв назвал Московскую агломерацию лидером в области инноваций в энергетике и предложил распространить её успешный опыт на всю страну.

В рамках национально проекта «Новые атомные и энергетические технологии» к 2030 году планируется достичь 90% технологической независимости ТЭК и вывести российские атомные технологии на рынки 75 стран. Для повышения надёжности сетей уже инвестировано около 500 миллиардов рублей по трёхстороннему соглашению, особое внимание уделяется модернизации сетей коттеджных посёлков и СНТ.

На форуме была продемонстрирована работа Единого центра управления ЖКХ, открытого в Подмосковье в августе. Этот центр объединяет специалистов из различных ведомств и организаций, собирая информацию о функционировании всех объектов жилищно-коммунального хозяйства, включая котельные, водозаборные узлы, насосные станции и канализационные насосные станции. Для этого объекты оснащены специальными датчиками. Благодаря постоянному мониторингу, специалисты могут оперативно реагировать на любые отклонения, что позволяет своевременно выявлять и устранять неисправности.