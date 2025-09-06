Вопрос выживания: Эксперт назвал четыре сценария, чтобы в будущем не лишиться работы из-за ИИ

Технологические перемены и хаос радикально изменят рынок труда в ближайшие десятилетия. Такое мнение высказал доктор экономических наук Александр Черкасов в ходе форума «Территория будущего. Москва 2030». По его словам, большинство привычных профессий исчезнет, и людям придётся выбирать один из четырёх сценариев.

«Либо мы уходим в сферу обслуживания, где всегда нужны руки и улыбка. Либо становимся суперспециалистами, которых штучно готовят под уникальные задачи. Третий путь — это творчество, где человек по-прежнему сильнее машин. Четвёртый же — контроль и управление самой техникой», — подчеркнул Черкасов.

Экономист акцентировал внимание на постоянном давлении технологий и кризисов на рынок труда. Эксперт отметил, что уже сейчас искусственный интеллект берёт на себя задачи юристов, бухгалтеров и журналистов, и через 20–30 лет это станет массовой реальностью. Он считает, что ближайшие десятилетия можно охарактеризовать как «период турбулентности», когда массовые профессии стремительно исчезают, а новые ещё не успевают сформироваться.

«Только те, кто сможет адаптироваться и встроиться в один из этих сценариев, сохранят конкурентоспособность. Остальных рынок попросту вытолкнет на обочину», — предупредил эксперт.

Черкасов уверен, что общество стоит на пороге «великой переквалификации», в XXI веке баланс меняется, и работа становится не правом выбора, а вопросом выживания.

«Мы впервые столкнёмся с ситуацией, когда работа — это не право выбора, а вопрос выживания. Подготовиться к этому нужно уже сегодня», — заключил Александр Черкасов.