Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 02:00

Вопрос выживания: Эксперт назвал четыре сценария, чтобы в будущем не лишиться работы из-за ИИ

Экономист Черкасов: Технологии и хаос радикально изменят рынок труда в будущем

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Технологические перемены и хаос радикально изменят рынок труда в ближайшие десятилетия. Такое мнение высказал доктор экономических наук Александр Черкасов в ходе форума «Территория будущего. Москва 2030». По его словам, большинство привычных профессий исчезнет, и людям придётся выбирать один из четырёх сценариев.

«Либо мы уходим в сферу обслуживания, где всегда нужны руки и улыбка. Либо становимся суперспециалистами, которых штучно готовят под уникальные задачи. Третий путь — это творчество, где человек по-прежнему сильнее машин. Четвёртый же — контроль и управление самой техникой», — подчеркнул Черкасов.

Путин: ИИ может быть вспомогательным средством для формирования бюджета
Путин: ИИ может быть вспомогательным средством для формирования бюджета

Экономист акцентировал внимание на постоянном давлении технологий и кризисов на рынок труда. Эксперт отметил, что уже сейчас искусственный интеллект берёт на себя задачи юристов, бухгалтеров и журналистов, и через 20–30 лет это станет массовой реальностью. Он считает, что ближайшие десятилетия можно охарактеризовать как «период турбулентности», когда массовые профессии стремительно исчезают, а новые ещё не успевают сформироваться.

«Только те, кто сможет адаптироваться и встроиться в один из этих сценариев, сохранят конкурентоспособность. Остальных рынок попросту вытолкнет на обочину», — предупредил эксперт.

Черкасов уверен, что общество стоит на пороге «великой переквалификации», в XXI веке баланс меняется, и работа становится не правом выбора, а вопросом выживания.

«Мы впервые столкнёмся с ситуацией, когда работа — это не право выбора, а вопрос выживания. Подготовиться к этому нужно уже сегодня», — заключил Александр Черкасов.

ИИ не конкурент: Сантехника назвали самой перспективной профессией будущего
ИИ не конкурент: Сантехника назвали самой перспективной профессией будущего

Ранее исследование Microsoft выявило список из 40 профессий, которые могут утратить актуальность из-за развития нейросетей. В первую очередь искусственный интеллект, вероятно, заменит переводчиков, а затем историков, бортпроводников и торговых представителей в сфере услуг. Также под угрозой исчезновения оказались телефонные операторы, радиоведущие, политологи, редакторы и модели.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Искусственный интеллект
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar