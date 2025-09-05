До 50 000 в месяц. Какие стипендии положены студентам в 2025 году. Смотрите список Оглавление Какие есть стипендии для студентов в 2025 году Государственная академическая стипендия Повышенная академическая стипендия Социальная стипендия Стипендия Правительства РФ Губернаторская стипендия Спортивная стипендия Именные стипендии Целевая стипендия Стипендия Правительства Москвы Президентская стипендия Стипендии в колледже Как оформить стипендию студенту На какую карту начисляют стипендии студентам в 2025 году Когда приходит стипендия Платят ли стипендию летом Какие существуют стипендии для студентов в России в 2025 году? Как оформить стипендию, кому положена повышенная стипендия — читайте подробнее в материале Life.ru. 5 сентября, 06:01 Стипендии студентам в 2025 году — полный список. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В 2025 году в колледжах и университетах действует единая система начислений. Стипендия в вузах начисляется с первого курса при успешной сдаче экзаменов, а в колледжах выплаты получают все студенты очной формы. При этом размер стипендии в 2025 году зависит не только от академических достижений, но и от региона, где учится студент.

Многих абитуриентов и их родителей интересует, кому положена стипендия для студентов и сколько составляет средняя выплата. Важно заранее разобраться, как получить стипендию и какие документы требуются. Это позволит сразу после поступления оформить положенные выплаты и не терять время.

Какие есть стипендии для студентов в 2025 году

Государственная академическая стипендия

В 2025 году государственная академическая стипендия остаётся самой распространённой формой поддержки студентов в России. Её назначают учащимся очной формы на бюджетных местах — в вузах, колледжах и техникумах. Для первокурсников и иностранных студентов, обучающихся по квоте, выплаты предоставляют независимо от результатов первой сессии.

Минимальный размер стипендии с 1 сентября 2025 года составляет 2224 руб. в месяц. В среднем по стране академическая стипендия в вузах достигает 3800 руб., однако цифра зависит от региона и уровня образовательной организации. Для студентов колледжей сумма обычно чуть ниже, но выплаты проходят стабильно и помогают покрывать часть повседневных расходов.

Стипендию получают те, кто успешно сдаёт экзамены и не имеет долгов.

Выплаты назначаются по итогам промежуточной аттестации — как правило, раз в семестр. Если студент теряет академическую успеваемость и получает неудовлетворительные оценки, начисление временно приостанавливается. После успешной пересдачи и восстановления высокого уровня учёбы стипендию снова возобновляют.

Повышенная академическая стипендия

Повышенная академическая стипендия — дополнительная государственная выплата для мотивированных студентов, которые демонстрируют выдающиеся успехи в учёбе, науке, общественной, творческой или спортивной деятельности. Такая поддержка действует на основе конкурсов и локальных решений вузов, при этом конкретный размер устанавливается каждым учебным заведением самостоятельно.

Минимальный рекомендованный размер обычно варьируется и в среднем составляет от 3000 до 10 000 руб. в месяц. В отдельных вузах иногда предлагают другие ставки — например, сумма может быть 7490 руб. к базовой стипендии и учитываются достижения по нескольким направлениям: учебному, научному или культурно-творческому. Возможно суммирование — например, при активной общественной и научной работе общая прибавка может составить до 22 470 руб.

Чтобы претендовать на повышенную стипендию, студент должен соответствовать ряду критериев: отличная успеваемость (обычно отсутствие троек и задолженностей), высокие достижения в научно‑исследовательской, творческой или спортивной сфере. Участникам — например, победителям олимпиад, проектов или обладателям наград — предоставляется приоритет.

Назначение стипендии производится чаще всего по итогам промежуточных аттестаций. Учёный совет вуза или другой уполномоченный орган оценивают представленные документы и достижения студента, затем принимают решение о назначении выплаты. Выплата — временная, обычно на один семестр.

Социальная стипендия

Социальная стипендия — государственная выплата для студентов из социально незащищённых категорий. К ней относят инвалидов, детей‑сирот, ветеранов боевых действий, студентов из малоимущих семей, тех, кто получает государственную социальную помощь.

Размер минимальной социальной стипендии в вузах с 1 сентября 2025 года составляет 3340 руб. в месяц. Для студентов колледжей эта цифра ниже — порядка 1214 руб. Такой норматив закрепил Минобрнауки в письме от августа 2025 года.

Вузы вправе устанавливать более высокие выплаты, если позволяют средства. Бывают случаи, когда социальная стипендия повышается — например, для студентов‑отличников, сирот, инвалидов или тех, кто получает социальную помощь. Такие выплаты могут достигать от 10 000 до 15 000 руб. в месяц, а в некоторых случаях даже превышают прожиточный минимум — около 15 453 руб. и выше, в зависимости от конкретного учреждения.

Стипендия Правительства РФ

С 1 сентября 2025 года Правительство Российской Федерации установило новую федеральную стипендию для студентов бюджетной формы обучения — в размере 20 000 руб. ежемесячно, выплачиваемую на протяжении учебного года. Назначают её по конкурсу, согласно постановлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 года № 1861, а правила установил документ от 4 апреля 2025 года № 430.

Она предназначена студентам бакалавриата, специалитета и магистратуры, обучающимся по очной форме, — на третьем и последующих курсах бакалавриата и специалитета, а также на первом и последующих курсах магистратуры. Отбор кандидатов проходит через вузы, которые выдвигают претендентов. Основные критерии: отсутствие троек и академических задолженностей в период с 1 апреля года, предшествующего году назначения, по 31 марта года назначения, а также — не менее 50% оценок «отлично» за этот период.

Дополнительно учитывают достижения: участие в научно-исследовательских проектах, публикации, патенты, призовые места на конкурсах и олимпиадах — всё, что связано с профилем подготовки студента. Выплата стипендии осуществляется в течение учебного года — чаще всего с сентября по июнь включительно, но общий срок выплат может быть уточнён на уровне вуза или региона.

Губернаторская стипендия

Губернаторская стипендия — региональное поощрение для студентов, которые показывают выдающиеся результаты в учёбе, науке, творческой или общественной жизни. Назначают её очникам — как бюджетникам, так и платникам — при соблюдении условий конкурса: отсутствие троек, активность в научной, общественной или культурной деятельности. Отбор проводят вузы, а размер выплаты определяют региональные власти.

Размер очень варьируется. В Ямало‑Ненецком автономном округе сумма составляет около 1 тыс. руб. в месяц, но в Самарской области назначают 30 000 руб. за один семестр — эту сумму выплачивают единовременно.

Есть примеры ещё более крупных выплат. В Краснодарском крае за 2024/2025 учебный год губернаторский грант подняли до 10 000 руб. в месяц — таких стипендиатов стало больше: 3000 студентов получили такую поддержку, 1500 из них — из вузов и 1500 — из профессиональных организаций.

В Пермском крае губернаторская стипендия для выпускников — это возможность поощрить лучших выпускников, которые продемонстрировали высокие достижения в учёбе, получили приглашение на работу или в аспирантуру. Размер выплат варьируется от 10 000 до 50 000 руб. — в зависимости от критериев и уровня достижений.

Чтобы её получить, нужно внимательно следить за условиями конкурса в своём вузе и регионе. Чаще всего требуются: гражданство РФ, постоянное проживание в регионе, очная форма обучения, высокая успеваемость, достижения в творчестве, спорте или общественной деятельности и подготовка пакета документов — заявление, характеристика, зачётка, подтверждение достижений.

Спортивная стипендия

Спортивная стипендия — это форма финансового поощрения студентов за заслуги в спорте. В российских вузах и колледжах её назначают тем, кто активно участвует в спортивной жизни учебного заведения, достигает призовых мест в соревнованиях, выполняет нормативы комплекса ГТО и сохраняет хорошую успеваемость. Отбор проходит через стипендиальную комиссию учебного заведения, и выплаты чаще всего приходят ежемесячно в течение года.

Размер спортивной стипендии варьируется. В среднем сумма составляет от 3000 до 15 000 руб. в месяц — в зависимости от уровня достижений и правил конкретного вузовского конкурса. Региональные выплаты тоже возможны — например, в Тюменской области — 1200 руб. в месяц, в Вологодской — 10 000 руб. ежемесячно. Другой источник тоже подтверждает: выплаты могут колебаться от 1000 до 10 000 руб. в месяц, опять же зависит от региона и успехов студента.

Именные стипендии

Именные стипендии получают студенты и аспиранты за выдающиеся достижения в определённой области. Их учреждения — это фонды, известные деятели, компании или регионы. Такие выплаты — высокая и престижная поддержка, которую назначают на конкурсной основе.

Например, стипендия фонда имени В. Потанина — 25 000 руб. в месяц. Победители конкурса, проходящего в два этапа, получают эту поддержку ежегодно. Участвует около 75 российских вузов.

Фонд имени В.И. Вернадского поддерживает студентов, вовлечённых в экологическую, энергетическую и научно‑исследовательскую работу. Размер выплат — 5000 руб. для студентов и магистрантов, 9000 руб. — для аспирантов, 15 000 руб. — для докторантов.

Есть именные стипендии по конкретным направлениям обучения. Так, фонд имени А.А. Собчака выделяет 15 000 руб. в месяц студентам‑юристам, а фонд имени Д.С. Лихачёва — 15 000 руб. филологам и культурологам.

Некоторые регионы и университеты тоже присуждают именные выплаты. Например:

Стипендия имени В.С. Черномырдина (до 15 000 руб./мес.) — получают 10 лучших студентов Московского политеха.

Стипендия имени Е.М. Примакова (также до 15 000 руб./мес.) — 10 отличников экономического факультета МГУ и 10 — МГИМО.

Также в 2025 году Минобрнауки предложило ввести новую федеральную программу: 100 именных стипендий по 20 000 руб. для студентов и 100 по 30 000 руб. для аспирантов. Отбор проходит по конкурсу, выплаты продолжаются несколько месяцев — в зависимости от периода обучения.

Целевая стипендия

Целевая стипендия — это финансовая поддержка от работодателя или региона, с которым студент заключил договор на целевое обучение. Работодатель выступает как заказчик подготовки специалиста, а студент обязуется после выпуска отработать определённое время у этого работодателя (обычно это три года).

Дополнительно в регионе могут действовать специальные программы поддержки. К примеру, в Пермском крае для лучших целевиков предусмотрены выплаты — 6500 руб. в месяц на первые два года, а для 200 первокурсников — 12 700 руб. в месяц в рамках приоритетных направлений.

Стипендия Правительства Москвы

Стипендия Правительства Москвы — государственная именная награда, доступная студентам очной формы бюджетной основы обучения в столичных вузах. Она развивается как мотивационный инструмент для подготовки специалистов по направлениям, важным для городского хозяйства. Студенты получают выплаты дважды в учебном году — по 39 000 руб. каждый раз.

Первокурсники претендуют на стипендию при наличии медали «За особые успехи в обучении», учреждённой Правительством Москвы, и при условии обучения по стратегически важной специальности.

Студенты 2–4 курсов получают стипендию при условии стабильных оценок (сплошь «хорошо» и «отлично») и активного участия в общественно значимых мероприятиях Москвы.

Количество стипендий ограничено квотами: на 2025 год предусмотрено около 1000 для первокурсников, 500 для второкурсников, 300 для третьекурсников и 200 — для четверокурсников.

Президентская стипендия

Президентская стипендия — одна из самых престижных форм финансовой поддержки для талантливых студентов. С 1 сентября 2025 года её размер составит 30 000 руб. в месяц, выплаты продолжаются на протяжении года. Стипендия вводится Указом Президента РФ от 25 декабря 2024 г. № 1106 и постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2025 г. № 412, а конкурсы проводятся вузами с последующей оценкой на федеральном уровне.

Право на участие в конкурсе имеют студенты бакалавриата и специалитета начиная с третьего курса, а магистранты — уже с первого курса. Условие — обучение по приоритетным направлениям подготовки, определённым стратегией научно-технологического развития РФ: математика, инженерные, медицинские, общественные и гуманитарные науки, искусство и культура, сельское хозяйство, педагогика, оборона и безопасность.

Кандидаты должны иметь безупречную академическую успеваемость — отсутствие троек и долгов и не менее 75% оценок «отлично» за период с 1 апреля предыдущего года до 31 марта текущего. Помимо этого, учитываются весомые достижения: публикации в научных журналах, участие в исследованиях, имеющие патентные свидетельства, победы в конкурсах и олимпиадах, а также работа над инновационными проектами.

Каждый вуз выдвигает кандидатов для участия в конкурсе, потом отбор продолжается на федеральном уровне. Ежегодно присуждают не более 3400 стипендий, и выплаты должны начаться в ноябре – декабре, включая компенсацию с сентября 2025 года.

Стипендии в колледже

В 2025 году студенты очной бюджетной формы обучения в колледжах получают поддержку в виде академической и социальной стипендии. Минимальный размер академической стипендии составляет 806 руб. в месяц, а минимальная социальная — 1214 руб. Эти величины установлены федеральными нормативами и не могут быть ниже.

Академическая стипендия начисляется студентам, кто закрывает сессии без троек и долгов. Первокурсники получают эту выплату автоматически до первой сессии, а дальше продление зависит от результатов. Колледжи могут повышать сумму, исходя из своего бюджета.

Социальная стипендия предназначена для льготных категорий: детей-сирот, студентов с инвалидностью, из многодетных и малоимущих семей, ветеранов и других. Она выплачивается ежемесячно и вне зависимости от успеваемости и чаще назначается по заявлению с пакетом документов из соцзащиты.

Правительство РФ предлагает целевые программы поддержки. Так, колледжам выделяют 5000 стипендий: 1500 стипендий по 2000 руб. для будущих квалифицированных рабочих и 3500 по 4000 руб. для специалистов среднего звена. Есть ещё специальная правительственная стипендия — 840 руб. в месяц для студента-бюджетника, который учится без троек и имеет научные достижения.

Как оформить стипендию студенту

Сначала выберите цель: академическая, повышенная, социальная, президентская/правительственная, губернаторская, именная, спортивная, целевая. Сверьте свою ситуацию с базовыми критериями: очная форма, бюджет, результаты сессии без долгов и троек, статус льготника для социальной поддержки, договор на целевое обучение, портфолио достижений для повышенной и именных программ.

Откройте «Положение о стипендиальном обеспечении» на сайте вуза/колледжа или в личном кабинете студента. Там указаны сроки, перечни документов, комиссии, шкала баллов и порядок конкурсов по каждому виду.

Подготовьте паспорт, СНИЛС, приказ о зачислении, зачётную книжку или выписку с оценками, справки из соцзащиты для социальной стипендии, портфолио побед и публикаций для повышенной/именных, договор и письмо заказчика для целевой, реквизиты банковского счёта.

Заранее откройте карту «Мир» и подготовьте реквизиты счёта, чтобы указать их в заявлении.

Пакет документов передаётся через личный кабинет студента, деканат или стипендиальную комиссию. Комиссия рассматривает заявления в установленные сроки. При необходимости отвечает на вопросы, просит уточнения и утверждает список получателей. Итог публикуют в личном кабинете или на сайте учебного заведения.

После каждой сессии обновляйте справки и портфолио: успехи в учёбе, исследования, публикации, олимпиады и кейс-чемпионаты, волонтёрские часы, спорт. Добавьте краткие пояснения к каждому пункту и ссылки на источники — так комиссия быстрее оценивает вклад.

На какую карту начисляют стипендии студентам в 2025 году

Все государственные выплаты студентам, включая стипендии, перечисляют только на карты платёжной системы «Мир».

Если у студента уже есть карта «Мир» в любом банке, достаточно указать её реквизиты в бухгалтерии вуза или колледжа. Если карты нет, её нужно оформить — чаще всего банки предлагают бесплатное обслуживание для студентов.

Когда приходит стипендия

Академическая стипендия назначается с 1‑го числа месяца, следующего за окончанием сессии. Например, если экзамены закончились 26 января — выплаты начнутся с 1 февраля. Если сессия длится до 2 февраля — стипендия будет с 1 марта. Если до окончания сессии проходит практика — выплаты стартуют после неё, чаще всего с 1-го числа следующего месяца. Это подтверждает официальное руководство вузов и советы Минобрнауки.

Социальную стипендию перечисляют ежемесячно. Обычно дата — 5‑е число следующего за отчётным месяца. Например, за апрель — выплата 5 мая.

Платят ли стипендию летом

Академическая стипендия начисляется по итогам успешной сдачи сессии. Если студент закрыл экзамены без долгов и троек, он получает выплаты в июне и июле. В августе деньги обычно не приходят, потому что месяц считается каникулярным и не входит в срок действия приказа о назначении. С нового учебного года стипендия возобновляется после проверки результатов летней сессии.

Социальная стипендия выплачивается каждый месяц, включая лето. Главное условие — наличие подтверждённых документов из органов соцзащиты или иных ведомств. Если студент продлил справку о статусе малоимущей семьи, инвалидности или сиротства, вуз продолжает перечисления без перерывов.

Повышенные, именные, губернаторские и президентские стипендии назначают на конкретный срок — чаще всего на семестр или учебный год. Если этот срок включает летние месяцы, выплаты сохраняются в июне и июле. Но нередко конкурсные программы ограничиваются только учебным периодом, поэтому в августе переводов может не быть.

В колледжах действует та же схема: академическую стипендию студенты получают за июнь и июль, социальная же приходит весь год.

