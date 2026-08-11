Путин в Новосибирске. Почему город называют научной столицей России: Академгородок, СО РАН и СКИФ

Новосибирск давно известен не только как крупнейший город Сибири, но и как один из главных научных центров страны. Научная тема вновь оказалась в центре внимания 11 августа 2026 года во время визита Владимира Путина в Новосибирск. Поездка президента посвящена в том числе научно-технологическому развитию региона и Сибирскому кольцевому источнику фотонов — установке класса «мегасайенс».

Концентрация научных кадров в Новосибирске примерно в 1,5 раза выше среднероссийского показателя. Научно-технологический комплекс города называют третьим по масштабам в России, а важнейшую роль в нём играет Сибирское отделение Российской академии наук.

Научные точки Новосибирска: Академгородок, НГУ, СО РАН, наукоград Кольцово, центр «Вектор» и ЦКП СКИФ. Инфографика: Life.ru

Разбираемся, почему Новосибирск стал одним из главных центров российской науки, чем знаменит Академгородок и какое место в этой системе занимают Кольцово, центр «Вектор» и СКИФ.

Почему Новосибирск считается научным центром России

Ключевое отличие Новосибирска — высокая концентрация в одном регионе академических институтов, университетов и высокотехнологичных компаний.

Сибирское отделение Российской академии наук стало крупнейшим научным центром на востоке России. По данным Новосибирской области, учёные региона составляют около 5% российского научного сообщества и почти половину всех учёных Сибирского федерального округа.

Центром этой системы остаётся Новосибирский Академгородок, где рядом работают научно-исследовательские институты СО РАН, Новосибирский государственный университет, образовательные организации и технологические компании.

Что такое Новосибирский Академгородок

Новосибирский Академгородок находится в Советском районе города примерно в 20–25 километрах от центра. Это не отдельный населённый пункт, а часть Новосибирска.

Новосибирский Академгородок. Фото © ТАСС / Serg Zastavkin (Sergey Pristyazhnyuk)

Создание научного центра началось после образования в 1957 году Сибирского отделения Академии наук СССР. Одними из инициаторов проекта были академики Михаил Лаврентьев, Сергей Соболев и Сергей Христианович. В июне 1958 года советское правительство утвердило генеральный план Академгородка.

Идея была необычной для своего времени: учёные должны были не просто приезжать на работу в исследовательские институты, а жить, преподавать и заниматься наукой в одном пространстве.

Сегодня здесь сосредоточены десятки исследовательских организаций, президиум СО РАН, Новосибирский государственный университет и физико-математическая школа.

Чем занимаются учёные Новосибирска

Научный профиль Новосибирска значительно шире одного направления. Институты СО РАН работают в области физики, химии, математики, геологии, биологии, медицины, информационных технологий, материаловедения и других дисциплин.

Именно сочетание фундаментальных исследований и прикладных разработок стало одной из особенностей новосибирского научного комплекса.

Заметную роль играет и Новосибирский государственный университет. Его расположение непосредственно в Академгородке позволяет объединять образование и работу исследовательских институтов: студенты могут включаться в научную деятельность ещё во время обучения.

Новосибирск — наукоград или нет

Сам Новосибирск официального статуса наукограда Российской Федерации не имеет. Поэтому выражения «Новосибирск — наукоград» или «сибирский наукоград» обычно используются неформально — как обозначение огромной роли науки в жизни города.

Зато рядом с Новосибирском расположен настоящий наукоград федерального значения — Кольцово. В 2025 году его статус был продлён ещё на 15 лет — до 2040 года.

Так что корректнее говорить о большой научной агломерации, объединяющей Новосибирск, Академгородок и Кольцово.

Чем знаменит наукоград Кольцово

Кольцово вырос вокруг Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Сегодня центр занимается исследованиями в вирусологии, молекулярной биологии, эпидемиологии, генной инженерии, биотехнологиях и сфере биологической безопасности.

Именно Кольцово стало площадкой ещё для одного крупнейшего научного проекта — Сибирского кольцевого источника фотонов.

Что такое СКИФ в Новосибирске

ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов», или СКИФ, — объект научной инфраструктуры класса «мегасайенс». Он создан в наукограде Кольцово и представляет собой комплекс с синхротроном поколения 4+.

Синхротронное излучение позволяет исследовать структуру вещества на чрезвычайно малом уровне. Возможности СКИФа предназначены как для фундаментальной науки, так и для прикладных разработок.

Исследования на установке могут проводиться в физике, химии, материаловедении, биологии, геологии и других областях. Владимир Путин ранее отдельно отмечал возможности СКИФа для работы в фармацевтике и создании новых материалов.

Строительство комплекса началось в 2021 году. В состав СКИФа входят 34 здания и сооружения, а начало промышленной эксплуатации было запланировано на 2026 год.

Почему Новосибирск называют научной столицей

У Новосибирска нет официального государственного титула «научной столицы России». Однако такое определение закрепилось за городом благодаря сочетанию сразу нескольких факторов:

Академгородок и десятки исследовательских институтов;

Сибирское отделение РАН;

Новосибирский государственный университет;

высокая концентрация научных кадров;

наукоград Кольцово и центр «Вектор» рядом с городом;

крупные современные проекты вроде СКИФа.

Научная инфраструктура, созданная здесь ещё во второй половине XX века, продолжает расширяться. Поэтому Новосибирск остаётся одним из немногих российских городов, где наука формирует не отдельный сектор экономики, а целую городскую и региональную экосистему.

Здание центра коллективного пользования биотехнопарка «Кольцово». Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Чем Новосибирский Академгородок известен сегодня

Академгородок сохранил первоначальную модель, в которой рядом существуют наука, образование и технологический бизнес. Помимо институтов СО РАН и НГУ здесь развивается технопарк Новосибирского Академгородка и работает большое число технологических компаний.

Таким образом, созданный почти 70 лет назад научный центр продолжает выполнять ту же задачу, ради которой его строили: собирать в одном месте учёных, студентов и разработчиков и превращать фундаментальные исследования в новые технологии.

FAQ

Является ли Новосибирск наукоградом?

Нет. Официального статуса наукограда Российской Федерации у Новосибирска нет. Однако город является одним из крупнейших научных центров России. Статус наукограда имеет расположенное рядом Кольцово.

Где находится Академгородок?

Новосибирский Академгородок расположен в Советском районе Новосибирска примерно в 20–25 километрах от центра города.

Чем знаменит Новосибирский Академгородок?

Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов, президиум Сибирского отделения РАН, Новосибирский государственный университет и другие научные и образовательные организации.

Что такое СКИФ?

СКИФ — Сибирский кольцевой источник фотонов, современный синхротронный исследовательский комплекс класса «мегасайенс», построенный в Кольцово Новосибирской области.

Почему в Новосибирске так много учёных?