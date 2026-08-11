В Сибири заработает установка, которую не достроили в СССР, — она изменит науку

Скоро в России заработает новая мощная научная установка — СКИФ. Её построили под Новосибирском, в наукограде Кольцово, рассказал РИА «Новости» президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Герой Труда Михаил Ковальчук.

«Скоро будет запущена новая установка СКИФ в Сибири, рядом с новосибирским Академгородком — она уже построена», — сказал он.

По сути, это синхротрон — устройство, которое помогает учёным изучать вещество на уровне атомов. Такую установку хотели создать ещё в СССР, но не успели — проект заморозили на базе института в Зеленограде. Теперь его воссоздают, и там появится центр высоких технологий, что-то вроде московской научной долины.

Кроме того, по всей стране строится сеть уникальных мегаустановок. Среди них — реактор ПИК мощностью 100 мегаватт, один из лучших в мире, и установка СИЛА в Протвино. Её особенность в том, что она объединяет синхротронное излучение и лазер. В Курчатовском институте также создают новый синхротрон «КИСИ-Курчатов» — он заменит единственную работающую установку такого класса на постсоветском пространстве.

Параллельно идёт строительство ещё одного синхротрона на острове Русский, рядом с Дальневосточным федеральным университетом. Все эти проекты входят в большую федеральную программу, утверждённую президентом Владимиром Путиным и правительством. Она рассчитана до 2030 года и должна сделать Россию одним из мировых лидеров в области синхротронных и нейтронных исследований.

Ранее Владимир Путин побывал в Новосибирске — в этот раз в программе были не только региональные дела, но и наука. Губернатор Андрей Травников, который возглавляет комиссию Госсовета по науке, встретил президента на сибирской земле. Последний раз Путин был здесь восемь лет назад — в 2018-м, на форуме «Технопром», и тогда же открыл школу в городе Обь.