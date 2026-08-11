«Физкульт-привет!»: Путин заглянул к школьникам в новый спортзал НГУ

Президент России Владимир Путин во время посещения специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета заглянул в новый спортивный зал, где занимались школьники.

Глава государства поприветствовал ребят словами: «Физкульт-привет!»

«Физкульт-привет! Нравится вам?» — с улыбкой обратился Путин к участникам тренировки. Те ответили, что заниматься в новом корпусе им нравится.

Президент хотел подойти к ребятам ближе, но остановился у края площадки, чтобы не заходить на спортивное покрытие в обуви. Затем он расспросил школьников, откуда они приехали и чем планируют заниматься в будущем. Среди учеников оказались ребята из разных российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Многие из них интересуются физикой и математикой и рассматривают дальнейшее обучение в Новосибирске.

Путин отметил сильную научную и образовательную школу города и пожелал ребятам успехов не только в учёбе, но и в спорте. Перед уходом президент также пообщался с тренером, расспросив его о работе в центре. СУНЦ НГУ — одна из известных российских школ для одарённых детей. Здесь старшеклассники углублённо изучают точные и естественные науки, работают в лабораториях и взаимодействуют с учёными Академгородка.

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин начал рабочую программу в Новосибирске с посещения учебно-научного центра НГУ. Визит президента в регион посвящён в том числе вопросам научно-технологического развития.