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11 августа, 10:17

Путин анонсировал создание в РФ сети научных центров по примеру Новосибирска

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России планируют развивать сеть крупных научных центров по примеру новосибирского Академгородка. Об этом Владимир Путин заявил на встрече со студентами, аспирантами и молодыми учёными в Новосибирске.

Президент отметил, что подобные площадки должны появиться сразу в нескольких регионах. В числе проектов он упомянул Протвино в Подмосковье, научный центр на острове Русский на Дальнем Востоке, Гатчину в Ленинградской области и развитие инфраструктуры Курчатовского института.

По словам Путина, опыт Академгородка показывает, насколько важно создавать места, где в одной среде объединены образование, исследования и возможности для молодых специалистов. Во время встречи он также высоко оценил условия для учёбы и научной работы в Новосибирском государственном университете.

Один из участников разговора заметил, что такие центры позволяют «тиражировать интеллектуальную элиту». Президент поддержал эту формулировку. «Будем считать, что это наказ. Так и будет», — ответил Путин.

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Кроме того, президент России Владимир Путин согласился с молодым учёным Тимуром Насыбулловым в том, что на Алтае лучше, чем в Европе. Доктор физико-математических наук из Новосибирского государственного университета (НГУ) рассказал, что успел поработать и в итальянской Болонье, и в бельгийском Левене, пока в 2020 году не вернулся на Родину.

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Татьяна Миссуми
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