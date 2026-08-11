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11 августа, 09:35

Путин согласился с учёным НГУ в том, что на Алтае лучше, чем в Европе

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин согласился с молодым учёным Тимуром Насыбулловым в том, что на Алтае лучше, чем в Европе. Доктор физико-математических наук из Новосибирского государственного университета (НГУ) рассказал, что успел поработать и в итальянской Болонье, и в бельгийском Левене, пока в 2020 году не вернулся на Родину. Глава государства подметил, что «там жарко».

«А лучше всего на Алтае», — добавил учёный. Он признался, что недавно побывал там.

«Тут согласен полностью», — ответил российский лидер.

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Ранее Владимир Путин дал напутствие будущим физикам и математикам — воспитанникам и абитуриентам физико-математической школы СУНЦ НГУ. Глава государства заявил, что «выбор профессии — это выбор судьбы».

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Матвей Константинов
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