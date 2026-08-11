Путин согласился с учёным НГУ в том, что на Алтае лучше, чем в Европе
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин согласился с молодым учёным Тимуром Насыбулловым в том, что на Алтае лучше, чем в Европе. Доктор физико-математических наук из Новосибирского государственного университета (НГУ) рассказал, что успел поработать и в итальянской Болонье, и в бельгийском Левене, пока в 2020 году не вернулся на Родину. Глава государства подметил, что «там жарко».
«А лучше всего на Алтае», — добавил учёный. Он признался, что недавно побывал там.
«Тут согласен полностью», — ответил российский лидер.
Ранее Владимир Путин дал напутствие будущим физикам и математикам — воспитанникам и абитуриентам физико-математической школы СУНЦ НГУ. Глава государства заявил, что «выбор профессии — это выбор судьбы».
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