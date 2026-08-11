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11 августа, 08:53

«Выбор судьбы»: Путин дал напутствие будущим физикам и математикам

Путин: Выбор профессии во многом определяет дальнейшую судьбу человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выбор будущей профессии во многом определяет дальнейшую судьбу человека. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время общения с воспитанниками и абитуриентами физико-математической школы СУНЦ НГУ.

Глава государства поинтересовался у школьников, где они намерены продолжить образование. Большинство собеседников Путина планируют поступать в новосибирские вузы, некоторые рассматривают МФТИ и петербургский ИТМО.

«Правда! Выбор профессии — это выбор судьбы», — подчеркнул Путин.

Путин провёл встречу с главой Бурятии Цыденовым
Путин провёл встречу с главой Бурятии Цыденовым

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. Рабочая программа российского президента началась с визита в учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета. Там глава государства обсудил тему искусственного интеллекта с экспертами и поразмышлял об опасностях, которые он в себе таит.

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