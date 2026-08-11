«Выбор судьбы»: Путин дал напутствие будущим физикам и математикам

Выбор будущей профессии во многом определяет дальнейшую судьбу человека. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время общения с воспитанниками и абитуриентами физико-математической школы СУНЦ НГУ.

Глава государства поинтересовался у школьников, где они намерены продолжить образование. Большинство собеседников Путина планируют поступать в новосибирские вузы, некоторые рассматривают МФТИ и петербургский ИТМО.

«Правда! Выбор профессии — это выбор судьбы», — подчеркнул Путин.