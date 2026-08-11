«Выбор судьбы»: Путин дал напутствие будущим физикам и математикам
Путин: Выбор профессии во многом определяет дальнейшую судьбу человека
Обложка © Life.ru
Выбор будущей профессии во многом определяет дальнейшую судьбу человека. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время общения с воспитанниками и абитуриентами физико-математической школы СУНЦ НГУ.
Глава государства поинтересовался у школьников, где они намерены продолжить образование. Большинство собеседников Путина планируют поступать в новосибирские вузы, некоторые рассматривают МФТИ и петербургский ИТМО.
«Правда! Выбор профессии — это выбор судьбы», — подчеркнул Путин.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. Рабочая программа российского президента началась с визита в учебно-научный центр Новосибирского госуниверситета. Там глава государства обсудил тему искусственного интеллекта с экспертами и поразмышлял об опасностях, которые он в себе таит.
Больше новостей о российских исследованиях и новых разработках — в разделе «Наука» на Life.ru.