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11 августа, 13:53
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Путин остановил кортеж по пути в аэропорт, чтобы пожать руки новосибирцам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Новосибирске кортеж российского президента Владимира Путина остановился на обочине по дороге в аэропорт, глава государства вышел из машины, чтобы лично пообщаться с горожанами. Кадры опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Кортеж Путина остановился по дороге в аэропорт Новосибирска. Видео © Telegram / Зарубин

В этот момент у дороги стояли школьники. Подростки не сразу поверили, что из автомобиля к ним вышел глава госудраства. Ребята обступили президента, достали телефоны и не могли слов от приятной и неожиданной встречи.

Кто-то из подростков успел выкрикнуть: «Вперёд, Россия!». Президент сделал несколько фото с юными сибиряками, пожал им руки, после чего вновь сел в автомобиль и отправился в аэропорт.

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Напомним, российский лидер Владимир Путин провёл в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию, а также лично пообщался с молодыми учёными. Кроме того, президент поздравил научное сообщество с запуском источника синхротронного излучения СКИФ. По словам главы государства, это событие продолжает дело, начатое учёными ещё в советское время и развитое в последние годы. Он назвал ввод установки импульсом для российского образования, науки и ключевых производственных отраслей.

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Татьяна Миссуми
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