Путин прибыл на Сахалин для участия в завершающей стадии учений ТОФ

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Перед этим глава государства находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области.

Напомним, на Дальнем Востоке с 4 августа проходят масштабные двусторонние учения ТОФ. Манёвры, в которых задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотные комплексы, проходят в Японском, Охотском мрях и северо-западной части Тихого океана.