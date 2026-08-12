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11 августа, 21:00

Путин прибыл на Сахалин для участия в завершающей стадии учений ТОФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Перед этим глава государства находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области.

Один из новосибирцев громко крикнул Путину: Вы лучший!
Один из новосибирцев громко крикнул Путину: Вы лучший!

Напомним, на Дальнем Востоке с 4 августа проходят масштабные двусторонние учения ТОФ. Манёвры, в которых задействованы свыше 13 тысяч военнослужащих, около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотные комплексы, проходят в Японском, Охотском мрях и северо-западной части Тихого океана.

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Артём Гапоненко
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