Путин завершил программу в Новосибирске встречей с губернатором Травниковым

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Андреем Травниковым. Доклад главы региона стал завершающим пунктом рабочей программы президента в Новосибирской области.

Травников сопровождал Путина в течение поездки. Вместе они посетили специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, где президент осмотрел новый корпус и пообщался со школьниками. Ещё одним ключевым объектом программы стал Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — СКИФ. Это первая в России установка такого класса из сети исследовательской инфраструктуры, которую планируется развивать до 2030 года.

Во время поездки научно-технологическое развитие региона стало одной из центральных тем. Путин также встретился с молодыми учёными и провёл заседание Совета по науке и образованию. Глава государства заявил, что первые исследовательские станции СКИФ должны заработать до конца 2026 года.

Новосибирск стал второй точкой сибирской поездки президента. Накануне Путин работал в Бурятии, где провёл встречу с главой республики Алексеем Цыденовым.