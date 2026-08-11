Толпы вдоль дороги: Жители Новосибирска вышли проводить Путина в аэропорт

Жители Новосибирска выстроились вдоль дороги, по которой после рабочей поездки должен проехать кортеж президента России Владимира Путина. Кадрами из города поделился журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

«Пул едет в аэропорт — на самолёт Новосибирск — Москва. Заметил, что вдоль дороги выстроились местные жители, провожают президента», — написал автор Telegram-канала «Юнашев Live».

Журналист не исключил, что глава государства, который отправится в аэропорт позднее, может остановить кортеж и пообщаться с собравшимися новосибирцами.

Видео © Telegram / Юнашев_LIVE

Подобное уже не раз происходило во время региональных поездок российского лидера. Например, в июне 2024 года Путин остановил кортеж в Якутске и вышел к встречавшим его горожанам. Президент пожал руки местным жителям и коротко пообщался с ними.

11 августа Путин работает в Новосибирской области. В программу поездки вошли посещение научных и образовательных объектов, встречи с молодыми учёными и мероприятия, посвящённые развитию науки и технологий.