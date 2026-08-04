На Тихоокеанском флоте стартовали учения по защите Дальнего Востока

Тихоокеанский флот приступил к масштабным манёврам, которые охватят несколько морских направлений в зоне ответственности объединения. В учениях задействованы корабельные группировки, подводные силы, авиация и беспилотные комплексы — всего свыше 13 тысяч военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

Экипажи около 60 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения будут выполнять задачи в акваториях Японского и Охотского морей, а также в районе северо-западной части Тихого океана. Поддержку с воздуха обеспечат порядка 30 самолётов, вертолётов и беспилотных аппаратов морской авиации.

Одной из целей манёвров станет проверка работы органов военного управления: командованию предстоит отработать координацию действий различных соединений и принятие решений в условиях сложной оперативной обстановки. В практической части учений военнослужащие выполнят задачи с использованием современных образцов вооружения и военной техники, включая применение высокоточного оружия. К мероприятиям также подключат другие силовые структуры и федеральные органы власти.

А ранее в Баренцевом море прошли учения разнородных сил Северного флота, которые отработали уничтожение корабельных группировок условного противника. В состав корабельной ударной группы вошли фрегат «Адмирал Головко» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». К манёврам также подключился береговой ракетный комплекс «Бастион» из Кольской флотилии. По сценарию учений, противолодочный самолёт Ту-142, выполняя разведку, нашёл цели. Экипаж передал координаты на командный пункт фрегата «Адмирал Головко». Затем корабельная группа, применив артиллерийский огонь, успешно поразила мишени, имитирующие десантные корабли.