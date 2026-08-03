На Северном флоте прошли учения по уничтожению кораблей в Баренцевом море

Разнородные силы Северного флота отработали уничтожение корабельных группировок условного противника. Учения прошли в Баренцевом море, сообщила пресс-служба флота.

В корабельную ударную группу вошли фрегат «Адмирал Головко» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». В манёврах также участвовал береговой ракетный комплекс «Бастион» Кольской флотилии.

По легенде противолодочный самолёт Ту-142 обнаружил цели во время разведки. Экипаж передал координаты на командный пункт фрегата «Адмирал Головко». Затем корабельная группа артиллерийским огнём уничтожила мишени, которые обозначали десантные корабли.

«После этого по мишенной позиции, находившейся на удалении свыше 300 км и обозначавшей корабельную группировку условного противника, был нанесён ракетный удар», — сообщили в пресс-службе.

Фрегат «Адмирал Головко» выпустил крылатую ракету «Калибр», а крейсер «Маршал Устинов» применил ракету «Вулкан». Расчёт комплекса «Бастион» запустил сверхзвуковую ракету «Оникс» с полуострова Рыбачий. Атомный подводный ракетный крейсер «Орёл» провёл стрельбу из подводного положения. Экипаж выпустил три крылатые ракеты «Гранит». На отдельных этапах в учениях участвовали бомбардировщики Су-24М и Ту-22М3, палубные истребители МиГ-29К и самолёт-заправщик Ил-78. Средства объективного контроля подтвердили поражение всех назначенных целей.

Ранее Россия и Индонезия провели вторые совместные военно-морские учения в Японском море. В морском этапе участвовали российский корвет «Совершенный» и индонезийский фрегат «Густи Нгурах Рай». Экипажи отработали совместное маневрирование, артиллерийские стрельбы и спасательные операции при поддержке вертолётов морской авиации. Участники также провели спортивные и протокольные мероприятия и посетили музей Тихоокеанского флота. Учения во Владивостоке открыли командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина и глава ВМС Индонезии Мухаммад Али.