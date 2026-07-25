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25 июля, 18:40

Военные корабли России и Индонезии выйдут в Японское море для учений

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Вторые совместные военно-морские учения России и Индонезии пройдут в акватории Японского моря. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. корабли выйдут в море 28 июля.

«Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета «Совершенный» и фрегата «Густи Нгурах Рай» запланирован на 28 июля»,сообщают в ведомстве.

Российско-индонезийские военно-морские учения. Видео © Минобороны РФ

Представители флота уточнили задачи экипажей. Корабли и вертолёты морской авиации двух государств отработают совместное маневрирование. Также военные проведут артиллерийские стрельбы и спасательные операции на воде.

  • Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ
    Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ
  • Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ
    Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ
  • Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ
    Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ

Российско-индонезийские военно-морские учения. Фото © Минобороны РФ

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На суше запланировали спортивные и протокольные мероприятия. Участники также посетят музей Тихоокеанского флота. Кроме того, стороны уточнят детальный план морского этапа учений.

Адмирал Виктор Лиина и адмирал Мухаммад Али открыли учения во Владивостоке. Лиина командует Тихоокеанским флотом ВМФ России. Али возглавляет Военно-морские силы Индонезии.

Британцы пожаловались на нехватку ракет после учений «Неустрашимого» у Плимута
Британцы пожаловались на нехватку ракет после учений «Неустрашимого» у Плимута

Ранее сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл серию учений. В начале месяца экипаж действовал на Балтике. Моряки искали и условно уничтожали подводную лодку противника. Для этого они применили реактивные глубинные бомбы. Финальным этапом стала боевая стрельба 20 июля. Корабль находился в международных водах в 40 морских милях от побережья британского Плимута. Экипаж вёл артиллерийский огонь на протяжении 30 минут.

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Лия Мурадьян
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