Военные корабли России и Индонезии выйдут в Японское море для учений

Вторые совместные военно-морские учения России и Индонезии пройдут в акватории Японского моря. Как сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. корабли выйдут в море 28 июля.

«Морской этап учения состоится в Японском море. Выход в море корвета «Совершенный» и фрегата «Густи Нгурах Рай» запланирован на 28 июля», — сообщают в ведомстве.

Российско-индонезийские военно-морские учения. Видео © Минобороны РФ

Представители флота уточнили задачи экипажей. Корабли и вертолёты морской авиации двух государств отработают совместное маневрирование. Также военные проведут артиллерийские стрельбы и спасательные операции на воде.







На суше запланировали спортивные и протокольные мероприятия. Участники также посетят музей Тихоокеанского флота. Кроме того, стороны уточнят детальный план морского этапа учений.

Адмирал Виктор Лиина и адмирал Мухаммад Али открыли учения во Владивостоке. Лиина командует Тихоокеанским флотом ВМФ России. Али возглавляет Военно-морские силы Индонезии.

Ранее сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый» провёл серию учений. В начале месяца экипаж действовал на Балтике. Моряки искали и условно уничтожали подводную лодку противника. Для этого они применили реактивные глубинные бомбы. Финальным этапом стала боевая стрельба 20 июля. Корабль находился в международных водах в 40 морских милях от побережья британского Плимута. Экипаж вёл артиллерийский огонь на протяжении 30 минут.