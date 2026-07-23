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Регион
23 июля, 09:22

Британцы пожаловались на нехватку ракет после учений «Неустрашимого» у Плимута

The Telegraph заявил о слабости британского HMS Tyne перед «Неустрашимым»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Британский патрульный корабль HMS Tyne уступает по боевым возможностям российскому «Неустрашимому». К такому выводу пришёл обозреватель The Telegraph после учений ВМФ России у побережья Великобритании.

«Нам следовало бы иметь там настоящий военный корабль, вооружение которого значительно превосходило бы оснащение «Неустрашимого». К сожалению, у нас таких нет: даже те немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы, что у нас есть, в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами», — говорится в публикации.

Автор материала призвал новое британское правительство укрепить Королевский военно-морской флот. По его мнению, Лондону не хватает исправных и полноценно вооружённых боевых единиц.

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Напомним, что HMS Tyne наблюдал за манёврами российского фрегата примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Экипаж «Неустрашимого» заранее уведомил британскую сторону о предстоящей стрельбе. После предупреждения патрульное судно отошло на безопасное расстояние. Учение продолжалось около получаса и прошло в международных водах.

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Полина Никифорова
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