Британцы пожаловались на нехватку ракет после учений «Неустрашимого» у Плимута

Британский патрульный корабль HMS Tyne уступает по боевым возможностям российскому «Неустрашимому». К такому выводу пришёл обозреватель The Telegraph после учений ВМФ России у побережья Великобритании.

«Нам следовало бы иметь там настоящий военный корабль, вооружение которого значительно превосходило бы оснащение «Неустрашимого». К сожалению, у нас таких нет: даже те немногие пригодные к эксплуатации фрегаты и эсминцы, что у нас есть, в большинстве своем не оснащены противокорабельными ракетами», — говорится в публикации.

Автор материала призвал новое британское правительство укрепить Королевский военно-морской флот. По его мнению, Лондону не хватает исправных и полноценно вооружённых боевых единиц.

Напомним, что HMS Tyne наблюдал за манёврами российского фрегата примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Экипаж «Неустрашимого» заранее уведомил британскую сторону о предстоящей стрельбе. После предупреждения патрульное судно отошло на безопасное расстояние. Учение продолжалось около получаса и прошло в международных водах.